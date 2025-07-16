護齒｜消暑咬冰塊可致牙裂？4招「冰前保養」減刺激穩定神經

你是否愛吃硬脆的食物？當心某一天牙齒開始酸、痛、甚至裂開！



台灣一名患者吃冰消暑咬冰塊，沒想到導致牙齒有裂痕，對牙齒造成傷害，牙醫提醒，「牙裂」往往來得無聲無息，等到發現時已經傷到神經。

5種超優的養牙食物（按圖👇👇👇）

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牙齒像玻璃！一動作恐讓琺瑯質微裂

炎炎夏日，來碗刨冰消暑，看似再平常不過。台灣悅庭牙醫診所院長曹皓崴分享，日前遇到一位患者阿明，外表壯碩，但看診時語帶委屈：「我只是吃了花生冰，看到剩下幾塊冰塊想咬一咬，結果現在咬麵包，牙齒都會酸……」檢查後發現，阿明的右上小臼齒出現一條不規則裂痕，連牙齦也有紅腫情況，顯示牙齒可能已裂到神經層，情況不容小覷。

為什麼咬冰塊會出事？曹皓崴解釋，牙齒其實就像玻璃杯，具有「熱脹冷縮」的特性，當遇到極冷或極熱的刺激時，牙齒的外層結構會發生微小的變化；冰塊本身溫度極低，且硬度高，當我們咬下去的瞬間，牙齒表層的琺瑯質可能因此產生微裂。琺瑯質與牙骨質原本是牙髓的保護屏障，一旦這兩層受損，牙齒中間的神經就可能因暴露而變得敏感，進一步引發牙裂或疼痛。

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防牙裂！牙醫教你吃冰也能不傷牙

但夏天這麼熱，不吃冰怎麼行？曹皓崴強調，並不是不能吃冰，而是要聰明吃，只要改變一些習慣，就能讓牙齒不再為清涼付出代價。

1. 冰塊不要用咬的，用含的。曹皓崴說，將冰塊含在口中，用舌頭慢慢推動、讓它自然融化，避免直接以牙齒咬碎，才不會傷到琺瑯質。

2. 避免冷熱交錯。許多人一邊吃冰品、一邊喝熱湯，卻不知這種溫度急劇變化對牙齒是極大的刺激，容易加劇裂縫。

3. 補過的牙齒或已有裂痕的部位要更加小心，這些牙齒雖然修補過了，卻比一般牙齒更脆弱，若不小心再度受力，可能出現二次傷害。

4. 若已有牙齒敏感問題，可使用含硝酸鉀或氟化物的抗敏感牙膏；這類牙膏有助穩定牙神經，降低外界刺激所引發的不適。



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「冰前保養」穩定神經、減少刺激

此外，曹皓崴也提醒，冰控族群要為牙齒做好「冰前保養」，才能安心享受清涼夏日：

- 定期使用抗敏牙膏，有助減緩敏感症狀。

- 每半年洗牙一次，清除牙菌斑與牙結石，維護牙齦健康。

- 避免夜間磨牙行為，以防琺瑯質磨損。

- 若有不適，應及早至牙科診所檢查，掌握治療先機。



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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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