咀嚼梳打餅乾30秒可測試易胖體質？醫生一文破解迷思：只對一半

連喝水也會胖？易胖體質真讓人苦惱！網路盛傳一種測試方法，利用梳打餅乾就能知道自己是不是易胖體質。台灣外科醫師陳榮堅表示，這個測試或許能了解個人對澱粉的消化分解能力，但並不表示「盡情吃碳水化合物也不會變胖」。



網路上流傳一項自我檢測是不是易胖體質的方法，聲稱只要嚼食無糖梳打餅乾，就能判斷未來是否容易發胖。台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師表示，這原本是由加拿大遺傳學博士Xand Van Tulleken所設計的一種研究方法，透過咀嚼梳打餅乾30秒，檢視自己口中是否有出現甜味，了解人體對醣分的代謝程度。

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咀嚼梳打餅乾30秒 感受甜味出現時間

原始實驗是將受試者分為3組，分別是咀嚼15秒內、15至30秒、超過30秒才感受到甜味。若你：

在0至14秒就能感受到甜味：

澱粉代謝能力最好，你的身體能有效的將碳水化合物轉換為能量，可以放心一天攝取250克的碳水化合物。

花15至30秒才能吃出甜味：

你的身體處理碳水化合物的能力中等，每天最佳攝取量為175克。

超過30秒才感受到甜味：

表示你的身體處理碳水化合物的能力並不好，還可能會把它們儲存為脂肪，建議每天吃125克就好。

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澱粉酶影響對碳水化合物的甜味感受

台灣陳榮堅醫師說明，這裡指的甜味是指，透過咀嚼過程中分泌唾液澱粉酶，分解碳水化合物所感覺到的滋味，並不是添加了精緻糖所產生的甜味。他指出，咀嚼梳打餅乾後感覺到甜味，代表身體有足量的澱粉酶可幫助分解，若沒有感覺到甜味，則意味著天生澱粉酶含量比較少，必須在口中咀嚼多次，才能幫助澱粉酶慢慢增加。

提倡這個檢測方法的人認為，吃梳打餅乾感受到甜味的速度，反映了身體代謝澱粉的能力，進而影響發胖的風險。因為若澱粉酶不足，人體的血液對醣分利用率就會降低，同時加速分泌胰島素，將醣分儲存到肝臟；這麼一來胰島素跟著上升問題，容易使脂肪細胞變肥大，久而久之就會容易發胖。

醫揭迷思：大部分消化吸收過程在腸道

不過，陳榮堅認為，這個實驗充其量只能反映口腔階段的澱粉分解情況，無法完整代表身體的代謝能力。大部分的消化吸收過程並非發生在口腔，而是在腸道進行；即使口腔中的澱粉酶活性較低，只要腸道功能正常，一樣能夠有效吸收營養。

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相反地，即使口腔中的澱粉酶活性很高，如果腸道曾經手術而出現短腸症候群，仍然可能導致營養不良。此外，不論咀嚼的速度如何，攝取過多碳水化合物必然導致發胖。減重的關鍵在於控制總熱量的攝取，而不是單純依賴口腔中的甜味感受。

因此，陳榮堅認為，這個檢測方法只對一半，尤其，民眾不應該輕信簡單的實驗或測試，而放縱自己攝取過多的碳水化合物。即使是體質偏瘦的人，長期攝取高糖、高油、高熱量的食物，還是難逃發胖的命運。減重需要多方面的努力，包括均衡飲食、規律運動、壓力管理等，才能獲得最佳的效果。

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