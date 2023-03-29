睡眠｜打呼磨牙常被抱怨？網友熱議磨牙5大成因　咀嚼習慣都有關

常常半夜突然被另一半的磨牙聲吵醒嗎？還是曾被抱怨過睡覺習慣差，既會打呼又會磨牙呢？作為現代文明病之一的磨牙，因為不容易被自己察覺，因此多數人都是被他人提醒後，才發覺自己會在睡眠中不自覺地咬緊牙齒，或是反覆摩擦牙齒，如果你有這些症狀，快來看看網友們是如何討論磨牙原因的吧！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「磨牙」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大磨牙原因有哪些。

網友熱議5大磨牙原因（按圖看清👇👇👇）

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NO1. 睡眠品質差：觀察近3個月內網友針對「磨牙原因」相關話題的討論，可以發現「睡眠品質差」受到網友最熱烈的討論。日前有網友發文求助「男友睡覺打呼又磨牙」，害他晚上完全睡不著該如何是好，引起不少網友共鳴「我室友打呼和磨牙聲音大到整個寢室都睡不著」、「我也會，但這種睡眠障礙真的很難控制」，有醫師表示「當呼吸受到阻礙時，可能會通過身體的自然反射，也就是磨牙，來迫使呼吸道暢通」，解釋打呼和磨牙為什麼經常一同發生。

NO2. 壓力大：「壓力大」也是網友公認的磨牙原因之一，不少人因為上班壓力大，常感到焦慮緊張導致磨牙發生，有就任科技公司主管的網友分享「每天工作壓力非常大，太太一直跟他說，他晚上睡覺時磨牙磨得很厲害」，才驚覺自己身體和心理都受到影響。也有網友提出「磨牙通常容易發生在情緒起伏大的人身上」，由於肌肉過度緊繃，進而發生咬牙、摩擦牙齒的情況。

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NO3. 牙齒咬合不正：另外，「牙齒咬合不正」也會令咀嚼肌用力過大，進而導致夜間磨牙。有網友發文分享「因為牙齒排列不整齊，一直深受磨牙之苦」，最近打算透過矯正牙齒解決磨牙困擾，讓不少網友在底下留言想知道後續改善狀況，也有醫師表示「整齊的牙齒排列有比較平衡的咬合關係，比較不容易發生磨牙」，但如果長期磨牙也可能會使牙齒變亂，因此還是要多注意自身牙齒情況。

NO4. 飲食習慣差：有些網友將「煙」、「酒」、「咖啡」視為每日必不可少的精神糧食，但有網友提醒「這些高刺激性的飲食習慣會使身體經常處於亢奮狀態，神經肌肉都無法放鬆」就算身體已睏意滿滿，嘴巴仍舊停不下來，長期下來可能會導致牙齒磨耗、頭痛等問題發生，也有人建議「可以在睡前喝杯熱牛奶」，紓緩緊繃感，放鬆心情能夠有效改善磨牙狀況。

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NO5. 咀嚼習慣不佳：不少人有「咬手」、「咬筆」等壞習慣，除了會細菌感染外，更有可能因為長期咀嚼習慣形成肌肉記憶，導致晚上會無意識磨牙。此外，也有網友分享「習慣吃口香糖的人也很容易讓咀嚼肌變大」，進一步引發磨牙。

若你最近也發現一覺醒來，臉部、頭部或脖子有疼痛感，或是牙齒有磨損痕跡，不妨參考一下網友的討論，了解自己的磨牙原因，才能有效提高睡眠品質、一夜好眠！

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