腸胃健康｜吃到特定食物就胃脹？4招改善胃脹氣飯後可起身活動

每次吃飽或是吃到特定食物的時候，就常常因為「胃堵堵」感到不舒服嗎？



以下告訴你常見胃脹氣原因與該如何改善、紓緩胃脹氣！

胃氣脹可以吃什麼？（按圖👇👇👇）

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常見胃脹氣的原因

除了由疾病所造成的腹脹，可以分為兩個原因，第一個是來自於從嘴巴吞入的氣體，第二個原因是來自於吃進去的食物，沒有在腸道被消化吸收，而被腸道的細菌發酵產生氣體。

吸入外部氣體

吃東西吃太快，例如為了趕時間吃飯只好狼吞虎嚥，或是邊吃飯邊說話，都會在進食過程不知不覺吞下許多空氣。吃完後又久坐不動，氣體便積在胃裡。平時若有嚼食香口膠的習慣，或喜歡喝汽水、啤酒等氣泡飲品，也易引起胃脹氣。

體內分解產氣

食物進入消化系統後會經由酵素分解，從大分子變成小分子以利吸收。然而有些成分不易消化，因此被腸道細菌利用而產生氣體，導致腹脹。飲食上應減少這種容易發酵的食物。

胃脹氣的原因

- 噁心、反胃

- 打嗝

- 放屁

- 腹部腫脹、緊繃

- 腹部絞痛、痙攣



好像有氣體灌飽了肚子，上不去又下不來，以上都是胃脹氣的徵兆。

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4招改善胃脹氣不適

1. 避開產氣食物

- 乳製品：牛奶、羊奶、雪糕、乳酪等，對乳糖不耐症者來說，不宜吃入大量乳糖。

- 豆類：大豆含有易產氣的棉籽糖、水蘇糖等寡糖，如：豆漿、豆腐、豆乾等。

- 蔬菜類：椰菜花、西蘭花、椰菜、韭菜、青椒、青蔥、洋蔥、大蒜、蘆筍等。

- 水果類：西瓜、蘋果、芒果、香蕉、桃子、梨子、李子、柿子、果乾類。

- 澱粉類：番薯、薯仔、粟米、糯米、大小麥製品（麵包、麵條、餅乾等）。

- 高油食物、精緻澱粉：炸物、甜食。在腸胃道消化時間更長，且含糖食物中的果糖、糖醇類易發酵產氣。



以上食物屬於易產氣性質，但是每個人對於食物的反應不同，同一種食物有些人吃了就是會胃脹氣、有些人則完全沒事，所以應觀察自己對哪些食物耐受較差，少量攝取。

2. 改善用餐習慣

放慢吃飯速度，細嚼慢嚥少說話，每口食物至少咬20下，以利腸胃充分消化，每次吃飯七分飽即可，降低腸胃負擔。並減少氣泡飲和嚼香口膠的頻率。

排氣奇招改善胃脹、防便秘（按圖👇👇👇）

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3. 飯後起身活動

養成規律運動的習慣好處多，有助於提升代謝，也不會讓氣體悶在肚裡。飯後散散步或作點簡單的伸展，可以刺激腸道蠕動，消除脹氣。

4. 順時針按摩肚子

可以搭配薄荷精油塗抹在肚臍周圍，從中心往上下左右開三指的距離，順時針方向畫圓，緩解脹氣不適。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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