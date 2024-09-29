胃氣脹｜肚子腫脹不停打嗝放屁？少吃7大脹氣食物3方法解決胃脹氣

多數人都了解脹氣的不舒服，除了肚子腫脹、不停打嗝或放屁外，有時還伴隨著腸胃絞痛或悶痛；究竟胃氣脹（胃脹氣）該怎麼辦？吃什麼才能消脹氣？

文： 張凱安 Kyle Chang 資料查核：Hello醫師



《Hello醫師》為您介紹3個消脹氣方法，以及消脹氣可以吃的4種食物，幫助您立即解決脹氣困擾。

胃氣脹可以吃什麼？（按圖👇👇👇）

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胃氣脹怎麼辦？少吃7大脹氣食物

脹氣的體質因人而異，若您是經常脹氣的人，建議少吃下列7種產氣食物：

1. 豆類：豆乾、豆腐、豆漿、大豆、豌豆、紅豆、綠豆

2. 根莖類：番薯、芋頭、薯仔、南瓜、粟米、山藥、糯米

3. 十字花科蔬菜：綠白椰菜花、紅白蘿蔔、椰菜、青椒、洋蔥、小白菜、大白菜、蘆荀

4. 高油及高熱量食物：速食、鹽酥雞、蛋糕、餅乾

5. 奶類及乳製品：牛奶、調味乳或其他乳製品

6. 碳酸飲料：汽水、啤酒、氣泡水

7. 經過發酵的食物：麵包、饅頭



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胃氣脹可以吃什麼？

4大消脹氣食物

- 藜麥、燕麥：藜麥和燕麥都富含纖維，有助於促進腸胃蠕動，減少食物在腸胃停留及發酵的時間。

- 鳳梨：鳳梨所含有的鳳梨酵素，能夠適應腸胃道不同的酸鹼值，幫助分解食物的蛋白質，促進消化及排氣。

- 西瓜、芹菜、青瓜：脹氣有部分是因為便秘、食物在腸道停留過久所致；西瓜、芹菜和青瓜皆含有纖維及豐富水分，可改善便秘問題，而且熱量低、負擔少。

- 薑：薑含有一種蛋白酶，可幫助分解蛋白質，並具有促進排氣、紓緩噁心的功效。



喝什麼可以消脹氣？

- 綠茶：綠茶能夠緩解腸胃不適、促進腸道蠕動，並含有抗氧化劑，對於維持身體健康有正面幫助。

- 水：雖然脹氣時喝水似乎會讓肚子更脹，但「水分」是腸胃消化及蠕動的重要成分，因此建議每天都還是要攝取「體重 x 30~40ml」的飲水量；一位60公斤的成人，每日的理想飲水量為1800~2400ml。



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消脹氣最快3方法，立即解決胃氣脹！

- 起身走動、散步：在家四處走動、伸展，或是吃完晚餐後外出散步，都有助於消化、消除脹氣。

- 按摩腹部：在飯後30分鐘至1個小時，順時鐘輕柔按摩腹部外圍，可促進腸胃蠕動。

- 抱腿排氣：平躺於地面上，抬起一腳並用雙手環抱膝蓋約30秒，接著換另一隻腳，如此反覆約3~6組，幫助腸道排氣。



容易胃氣脹的6種生活習慣

- 吃東西又快又急，沒咬幾口就吞下

- 每一餐的食物份量都偏多

- 習慣邊吃東西邊講話

- 常吃香口膠

- 習慣用吸管喝飲料

- 經常吞口水



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：脹氣怎麼辦？速懂消脹氣最快方法、食物，立即解決胃氣脹！】

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