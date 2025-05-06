焦慮症｜一躺下就擔心睡不著？5睡眠焦慮症特徵、7招找回睡眠節奏

上床一碰枕頭就能入睡是幸福的，翻來翻去至少10分鐘才入睡，還算幸運，但是，一躺下就擔心可能睡不著，果真也睡不好，這就有點不幸了。



台灣身心科醫師說，門診這樣的「患者」，還真不少。

廣泛性焦慮症4種潛藏跡象（按圖 👇👇👇）

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台灣身心科醫師周伯翰近期觀察發現，因「睡眠焦慮症」求診的人數明顯增加。許多患者因害怕失眠，反而讓自己的焦慮情緒持續加劇，形成惡性循環。他以36歲的工程師R為例，他的個性容易緊張焦慮，加上最近因工作壓力暴增而開始失眠。雖然他嘗試服用安眠藥，但藥效時好時壞，最後甚至加大劑量也無法穩定入睡。就診後才發現，他並非單純失眠，而是患上了「睡眠焦慮症」。

睡眠焦慮症是什麼 不是失眠而是「怕失眠」

周伯翰說，睡眠焦慮症是焦慮症的一種，患者往往屬於急性子、要求完美、容易緊張的個性。通常患者在累積幾次失眠經驗後，會開始對「睡不著」產生恐懼，導致每晚躺上床時，不自覺擔心「今天會不會又睡不著？」這種焦慮情緒會讓身體進入高度警戒，使得入睡更加困難，進而形成惡性循環。

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睡眠焦慮症的常見特徵

台灣周伯翰醫師指出，「睡眠焦慮症」有以下幾個常見特徵：

1. 個性急性子、容易緊張焦慮。

2. 過度執著於失眠：一到晚上就開始擔心睡不著覺，睡前會更緊張。

3. 每次睡前都會回想起過去失眠的經驗而擔心害怕。

4. 躺在床上會不斷看時鐘確認自己躺床時間。

5. 服用安眠藥物，效果卻不穩定，助眠效果時好時壞。



安眠藥愈吃愈沒效 醫師揭治療關鍵

許多患者會選擇服用安眠藥來解決失眠問題，但周伯翰提醒，如果是因「睡眠焦慮症」導致的睡眠障礙，單靠安眠藥並無法真正解決問題，反而可能讓焦慮加劇，導致劑量愈吃愈高。那麼，該如何擺脫這種惡性循環呢？

藥物心理治療搭配 生活習慣需調整

周伯翰指出，睡眠焦慮症的治療關鍵在於藥物治療、心理治療與生活方式調整三管齊下。藥物治療通常會使用血清素回收抑制劑，緩解患者白天的恐慌與焦慮，降低入睡時的緊張感。心理治療則是透過睡眠認知行為治療（iCBT），建立正確的睡眠觀念與衛教，改善患者對於失眠的「災難化思考」，打破「失眠恐懼→更焦慮→更失眠」的惡性循環。

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此外，周伯翰也提醒，生活習慣的調整也很重要，例如睡前4小時不劇烈運動、減少喝含咖啡因的飲料、午睡不要睡太久、躺在床上不要玩手機、黃昏後盡量不要睡覺、睡前2小時不要抽煙、睡前也減少大量進食等。

「睡眠焦慮症」是一種容易被忽視的問題，但卻可能嚴重影響生活品質。周伯翰呼籲，如果一發現自己長期因擔心睡不著而焦慮不已，甚至影響到日常工作與情緒，建議尋求專業身心科醫師評估，透過藥物、心理治療與生活習慣調整，重新找回睡眠節奏和品質。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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