膀胱過動症｜一躺下就想小便是喝太多水？醫：斜躺壓迫膀胱易尿急

世足賽（世界盃）期間，不少球迷躺在床上或沙發追賽，卻頻頻被尿意打斷。台灣恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕說明，「一躺就想尿」涉及身體水分重新分布的生理機制，部分情況更可能是健康警訊，與單純喝太多水無直接關聯。



陳鈺昕在Facebook專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，人體70%以上是水分，白天站立行走時，水分受地心引力影響聚積於下半身；一旦躺下，下半身水分快速回流至心臟，心臟為避免負擔過重，會自動分泌激素「利鈉肽」，促使腎臟加速排出多餘水分，進而引發尿意。他進一步指出，斜躺狀態（如墊枕頭滑手機、坐臥沙發）會使上半身壓迫集中在下腹部膀胱區與骨盆底肌，比平躺更容易出現強烈尿意。

相關文章：尿頻｜半夜排尿超過幾次不正常？出現4大症狀恐患上膀胱過動症👇👇👇

+ 5

除正常生理機制外，陳鈺昕列舉多項可能導致夜間頻尿的健康因素。抗利尿激素分泌不足是原因之一，正常情況下夜間分泌量較高可使尿液濃縮，但中樞系統疾病患者、腦部退化長者、睡眠呼吸中止症或失眠者容易受干擾，導致夜間頻尿。心肺功能較差者因血液循環不良，水分易囤積四肢，白天腎臟縮減排尿量，夜間平躺後血液回流加速，排尿次數隨之增加。

陳鈺昕亦提到，膀胱過動症患者因膀胱逼尿肌過度敏感，膀胱尚未滿載便發出排尿信號，可能伴隨急尿、夜尿與尿失禁。攝護腺肥大則因組織增大壓迫尿道，尿液無法完全排空，殘留尿液使人短時間再度產生尿意，長期用力排尿更使膀胱壁變厚、肌肉敏感。泌尿道感染造成黏膜充血發炎，刺激膀胱逼尿肌異常收縮，即使極少量尿液也會頻繁產生尿意，且發炎導致組織腫脹，實際儲尿空間也隨之縮小。

針對想完整追完球賽的球迷，陳鈺昕建議賽前1小時限制液體攝取，採小口慢飲方式；觀賽時端正坐姿避免斜躺，減少對膀胱的壓迫；中場適度起身活動，放鬆骨盆底肌肉。飲食上應避免啤酒、可樂、濃茶及提神飲料，酒精與咖啡因容易刺激膀胱逼尿肌並抑制抗利尿激素分泌；高鹽重口味食物也應避開，以免引發口渴增加排尿機會。陳鈺昕也提醒，空調溫度過低會引發「寒冷性利尿」，低溫使周邊血管收縮、加速腎臟製造尿液，觀賽時建議備好毯子保暖。

相關文章：膀胱炎｜睇戲長途車唔急都小便易膀胱炎！5大成因小便幾秒最健康?👇👇👇

+ 12

延伸閱讀：

頻尿、疼痛反覆發作！忽視「泌尿道感染」恐釀敗血症奪命

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

