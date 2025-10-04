頻尿｜二八法則檢視是否尿頻　5種常見原因：感染/糖尿病/腫瘤

1天上幾次廁所才正常？頻尿、夜尿，小心不只晚上睡不好，也可能是身體發出的警訊！可能是泌尿道發炎、糖尿病，甚至可能是腫瘤，要趕快就醫。



上廁所二八法則

台灣天祥醫院泌尿科醫師徐振鴻說，常常有病人問他：「我最近一天要跑十幾次廁所，醫師這是什麼樣的問題啊？」他表示，頻尿的判斷其實很簡單，可用「二八法則」來自我檢視：

- 白天清醒時，小便次數超過8次

- 夜間睡覺時，起來上廁所超過2次



只要符合上述條件之一，就建議及早留意是否有泌尿或代謝系統的問題。

頻尿是身體在求救？醫師教你從症狀判斷原因！

頻尿不單單只是水喝太多，背後可能隱藏多種健康風險。徐振鴻醫師提醒，從尿液變化與伴隨症狀，可以初步區分以下幾種常見原因：

1. 泌尿道感染（UTI）

若小便時出現灼熱感、疼痛感，同時伴隨尿液顏色、氣味的異常，最常見的原因就是泌尿道感染。尤其女性族群發生率較高，應及早就醫檢查。

2. 前列腺肥大

男性如果感覺排尿時滴滴答答、不乾脆、解不乾淨，要高度懷疑前列腺肥大。這是中年男性常見的泌尿問題，初期症狀常被忽略。

3. 糖尿病

若同時出現吃多、喝多、尿多三大症狀，加上家族有糖尿病病史，建議盡快抽血檢查血糖。因為頻尿可能是血糖異常的前兆，長期未控管會傷害腎臟與神經系統。

相關文章：【尿道炎】尿頻小便痛尿道炎常發作或患糖尿病！3個壞習慣增風險👇👇👇

4. 腫瘤等其他潛在病因

某些較少見的情況，如膀胱過動症、泌尿道腫瘤或神經性膀胱問題，也可能導致頻尿，這類狀況建議進一步檢查才能確診。

5. 服用藥物和飲料

日常攝取的咖啡、茶、利尿藥物也常被患者忽略，卻可能是造成頻尿的隱形兇手。

頻尿別忍！正確檢查才能對症改善

頻尿看似小問題，卻可能反映出身體的健康狀態。透過觀察症狀、尋求專業診斷，才能及時發現問題所在，維護泌尿系統的健康。若您也飽受頻尿困擾，不妨向醫師諮詢，為自己的健康把關。

經常忍尿會有什麼影響？（按圖👇👇👇）：

相關文章：【尿急】每天上廁所至少4次 長期忍尿可令腎及膀胱功能變差

延伸閲讀：

69歲鄭進一驚傳膀胱癌！專家曝宜提高警覺 血尿頻尿尿急是有膀胱癌？

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」