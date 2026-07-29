冷氣吹得多易寒氣入肺兼鼻敏感！註冊中醫教您三大方法舒緩調理

極端天氣下，全球一年比一年熱，連過去「不需開冷氣」的歐洲人都要搶購冷氣機了！但物極必反，香港人由乘車、上班、用膳及在家中都置身冷氣之中，容易患上「冷氣病」。

冷氣病是什麼？

註冊中醫、中醫內科博士李灼珊表示，古人講究「日出而作，日入而息」，原因不止是因為古代沒有燈，更是為了順應自然。「夏天本應是人體陽氣宣發，毛孔張開以排汗散熱的季節。但現代香港人過著全空調生活，連做gym也在冷氣間內，其實等於以冷氣強行壓制出汗，『寒邪』就會潛伏於體內。這種外熱內寒的狀態，長久就會導致各種問題。」

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註冊中醫、中醫內科博士李灼珊

冷氣病造成六大身體問題

一．頻感冒且較難痊愈

當寒氣在體內累積，會阻礙氣血運行，損傷人體陽氣，令人在炎夏中反而出現一系列「寒病」。「首先是頻頻感冒且較難痊愈，最近很多病人患甲型流感或新冠，甚至同時中招，細問之下，大多是典型的冷氣人生，辦公室開冷氣、家中開冷氣，肺氣弱是必然的。」李醫師說。

二．鼻敏感變本加厲

中醫認為「肺開竅於鼻」，冷氣房內的低溫與乾燥會直接刺激鼻黏膜。若患者本身脾胃虛寒或腎陽不足，寒氣入肺，便會引發嚴重的早上起床噴嚏連連、清涕不止，甚至引發哮喘發作。

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三．筋骨痺痛

最典型的就是久久不愈的肩痛與反覆落枕（「瞓捩頸」）。李醫師表示，「因為寒主收引，寒邪會使肌肉攣縮、血管收縮。上班族若睡眠時頸部正對冷氣風口，寒邪侵襲太陽與少陽經，導致頸肩肌肉僵硬，清晨醒來便會無法轉頭，形成俗稱的「瞓捩頸」。如果工作位置的冷氣機風口低，長期暴露於冷氣下，也會導致肩頸部位氣血凝滯不通，臨床上許多頑固性肩痛或肌腱炎，其根源往往是夏天累積的寒氣。」

四．頭痛

夏日天熱，人體皮膚的毛孔（中醫稱為「腠理」）處於舒張開洩狀態以利排汗。當突然進入冷氣房或被冷風直吹時，毛孔來不及收縮，風寒之邪便會乘虛而入，寒邪襲擊外感太陽經，會引起後枕部或全頭冷痛。

五．莫名的疲勞與失眠

冷氣病引發疲勞與失眠，主因在於寒邪遏制陽氣發散且損傷脾胃：白天體內陽氣被困無法輸布四肢，加上脾虛氣血生成不足，使人極度疲倦；夜晚則因寒濕鬱熱擾亂心神，導致體內的「衛氣」無法順利入陰調節（陰陽不交），大腦因而處於虛煩狀態，出現身體極疲憊卻無法入睡的失眠現象。

六．女性經期不適

寒邪使微血管劇烈收縮，並使氣血運行減慢乃至凝結阻塞（寒性凝滯）。當人體長時間處於低溫環境，寒邪侵襲體表與四肢經絡，會阻斷體內陽氣與氣血輸送到身體最遠端的「四末」，導致手腳末梢因缺乏熱能與血液滋養而冰冷僵硬；同時，若寒邪從肚臍（任脈）、後腰（督脈）或腳踝（足三陰經）侵入小腹，會直接影響與子宮密切相關的衝任二脈，造成子宮肌肉與血管強烈痙攣，經血因而流暢度大減、凝結成塊，進而引發「不通則痛」的劇烈下腹冷痛、經血顏色暗沉有血塊，以及月經延後等寒凝血瘀的經期不適。

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邊種體質最怕冷氣？

氣虛質： 平時容易疲倦、講話無力、稍微動一下就大汗淋漓，體表防衛能力（衛氣）差，冷風一吹就感冒。

陽虛質： 平時就極度怕冷、手腳冰冷、喜歡喝熱水，長時間待在冷氣房會讓體內微弱的陽氣徹底被消磨掉。

痰濕質： 體型偏豐肉柔細、容易下肢水腫、大便黏膩，冷氣房的「寒濕」會讓體內的水濕更難排出。

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註冊中醫教您三大方法舒緩調理

要紓緩冷氣病，李醫師表示中醫的治本之道在於「春夏養陽」。「中醫認為，盛夏時自然界的陽氣達到頂峰，人體的陽氣也隨之浮於體表，如果我們能順應天時，借助夏天大自然的陽氣，好好保護體內的陽氣，就能達到對抗寒病事半功倍的效果，這也是近年流行的「三伏天灸」的原理。」

如何借助中醫藥春夏養陽，因每個人體質不同，建議先諮詢註冊中醫師。而生活上則可注意以下三點，有助減少冷氣病：

1.在辦公室或商場，對大椎穴（頸後）、神闕穴（肚臍）、足三里（雙腳），必須嚴加保護，不要被冷氣吹著。

2.長期在冷氣房的人士，平日可以用三片生薑（煮食用的薑）焗水喝。但盡量不要選擇「薑粉」，因薑粉已曬乾，屬於較燥熱。

3.不建議長期躲在室內，應選擇在清晨或傍晚，到戶外進行適量運動，讓身體微微出汗，有助排出體內潛伏的寒氣。