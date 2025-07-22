歎冷氣冷刺激身體有助降三高抗癌？研究揭微微發抖1小時能降血糖

最新兩篇刊登於《Nature》的重量級研究證實，「冷刺激」與「輕微發抖」可能是啟動身體代謝革命的關鍵，「冷一點、抖一下」的刺激不僅能改善血糖調控能力，還能讓癌細胞「搶不到糖」而失去生存條件。這種看似簡單的生理反應，實際上是喚醒細胞重新學會有效運用能量、穩定血糖，甚至能切斷癌細胞的養分來源。



發抖也能控糖？輕微發抖1小時就能降三高

台灣台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，2024年發表於《Nature Metabolism》的研究成果令人驚嘆。研究團隊招募了15位過重或肥胖且多數有血糖偏高問題的成人，進行一項簡單卻有效的實驗：讓他們每天穿著輕便衣物，在冷房中「輕微發抖」一小時，連續10天。

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張家銘指出，實驗結果相當顯著，參與者的空腹血糖、血脂和血壓都有所下降，更重要的是，負責將葡萄糖運送進細胞的「葡萄糖運輸蛋白」（GLUT4）活性增加。這意味著肌肉變得更善於吸收和利用糖分，胰島素的效果也隨之提升。

「身體記得怎麼省糖、怎麼用糖，整個代謝變得有彈性、有效率。」張家銘解釋道，這種簡單的冷刺激實際上在重新訓練身體的代謝系統，而無需藥物干預或劇烈運動。

癌細胞的糖分爭奪戰：冷刺激如何抑制腫瘤生長

更令人振奮的是2022年《Nature》發表的研究，該研究將「冷訓練法」應用於癌症小鼠身上，結果令科學家們大為驚訝。在僅有4度C的低溫環境中，癌細胞的生長受到明顯抑制，即使是治療困難的胰臟癌，其生長速度也顯著減緩。「關鍵在於冷刺激啟動了棕色脂肪的活性。」張家銘說明，棕色脂肪被激活後會大量吸收血液中的葡萄糖，而癌細胞同樣依賴糖分生存。當糖分被棕色脂肪優先吸收，癌細胞就像沒有燃料的車輛，無法正常運作。

研究進一步證實，若移除小鼠的棕色脂肪或給予高糖水，癌細胞又會恢復瘋狂生長。這個「搶糖大戰」的結果清楚表明：冷刺激是主導這場戰役的關鍵因素。

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人體實驗證實：冷刺激重新分配體內能量流向

這些發現不僅限於動物實驗。研究團隊也招募了數位年輕人和一位淋巴癌患者進行人體試驗，讓他們在冷房中停留數天。通過正子攝影（PET）觀察，結果顯示棕色脂肪被顯著活化並大量吸收糖分，而腫瘤部位的糖分攝取則明顯下降。

「我們的身體有一個『糖的指揮官』，那就是棕色脂肪。」張家銘解釋，當身體感受到冷，棕色脂肪就會被喚醒，開始重新分配體內能量。只要激活這個機制，癌細胞和不健康的脂肪細胞就會因為能量不足而逐漸衰退。

實用的冷刺激建議：微冷微動就有效

對於如何將這些科學發現應用到日常生活中，張家銘提供了實用的建議。他強調，關鍵是「微冷」和「微動」，目的不是折磨自己，而是讓身體產生適度的反應：

- 在冷氣房中穿著稍微減少，維持環境溫度在16到20度之間，每天持續30到60分鐘。

- 早晨用冷水洗臉，或腳泡冷水，讓身體產生輕微顫抖反應。

- 結合簡單的伸展、甩手或快走動作，配合冷刺激，更能增強肌肉吸收糖分的能力



張家銘強調，不需要徹底改變生活方式，只要每天留出一些時間，讓身體重新學會使用糖分就足夠。

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寒冷地區居民的健康狀況：關鍵在於刺激與反應

關於寒帶居民是否較少罹患癌症的問題，張家銘指出這取決於兩個關鍵因素：是否真正「感受到冷」以及是否「有所反應」或輕微發抖。「如果一個人住在寒冷地區，但整天待在暖氣充足的室內，身體沒有感受到寒冷刺激，那麼棕色脂肪就不會被啟動，代謝也不會改變。」張家銘解釋道，「相反，即使在台灣這樣的亞熱帶地區，通過人為控制溫度，如使用冷氣、冷水或冷敷，同樣可以激活身體的冷適應反應。」

研究顯示，某些寒冷地區的居民癌症發病率並不低，原因可能是他們長時間處於室內暖氣環境、缺乏運動，以及飲食中含有高脂高糖等代謝風險因素。

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代謝調整：讓糖流向正確的地方

「不是不能攝取糖分，而是要讓糖分流向正確的地方。」張家銘指出，冷刺激的真正作用不僅是讓人感到寒冷，更重要的是教導身體如何更智慧地分配能量資源。當糖分優先流向肌肉和棕色脂肪時，癌細胞、不健康的脂肪細胞和發炎細胞就會因能量不足而逐漸衰退。

「身體的代謝系統是可以被重新訓練的。」張家銘總結道，這正是冷刺激所展現的代謝轉變力量，為健康管理開闢了一條不依賴藥物的新途徑。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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