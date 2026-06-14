腦中風｜男子吹冷氣導致中風！醫揭心血管疾病患者勿直吹後頸部位

一名居住於浙江杭州、年僅42歲的上班族，因長期讓冷氣出風口直吹後頸，數日後突發半側手腳無力、口齒不清，被同事緊急送醫後，確診為腦梗塞型中風。醫師指出，後頸部位匯聚頸動脈與椎動脈，是大腦供血的關鍵區域，冷風持續刺激恐引發血管劇烈收縮，心血管疾病患者尤須警惕。



根據《中時新聞網》報導，該名男子本身患有高血壓及頸椎病變，屬久坐型態的上班族。近期因天氣轉熱，公司全天開啟冷氣，其座位緊鄰出風口，每逢中午趴伏桌上小憩，冷風便直接對著後頸送風。起初出現脖子僵硬、頭暈等不適，本人誤以為是工作疲勞所致，未予重視。直至某天午睡醒來，突然出現半側肢體無力與說話不清等典型中風症狀，方才由同事緊急送醫，確診為腦梗塞。

相關文章：腦中風｜中風突然發生避無可避？一文認清腦中風5大前兆助預防👇👇👇

+ 4

就醫學機制而言，醫師說明，後頸部位的頸動脈與椎動脈承擔大腦主要血液供應，一旦冷風直接吹襲該區域，將導致血管收縮、血流阻力上升及血壓攀高。對於本身已有高血壓、動脈硬化或其他心血管疾病的患者而言，血管劇烈收縮可能直接誘發腦梗塞，嚴重者甚至引發腦出血型中風。

醫師進一步指出，後頸若長時間暴露於冷風之下，除血管問題外，亦會造成頸部肌肉僵硬，間接影響大腦供血的順暢度。建議民眾夏季使用冷氣時，出風口應避免直對後頸、頭部或臉部，睡眠時可調整風向或加裝擋風板，以降低冷風直吹的風險。

在冷氣使用原則方面，醫師建議將室內溫度設定於攝氏26至28度之間，以縮小室內外溫差，防止進出空調環境時血管因溫度驟變而急速收縮。運動後若體溫升高、大量排汗，應先靜坐休息並補充水分，待身體逐漸降溫後再進入冷氣房。此外，平時維持充足飲水量有助於降低血液黏稠度，上述措施均可有效降低中風發生的機率。

相關文章：夏季的生命是冷氣給的？留意出風口、濕度「6件事」避免患冷氣病👇👇👇

+ 16

延伸閱讀：

影/醫師也會壞掉！他曝光中風慘樣「吸65萬人觀看」 現況令人驚訝

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

