美國27州爆沙門氏菌疫情！墨西哥辣椒出事　食安中心教4招防範

美國正爆發跨州沙門氏菌（Salmonella Javiana）大規模感染疫情。美國疾病控制及預防中心（CDC）與美國食品及藥物管理局（FDA）發表最新調查報告，證實疫情源頭為墨西哥進口的墨西哥辣椒（Jalapeño peppers），病菌已蔓延全美27個州，造成至少345人感染、36人需入院留醫，多家知名美式連鎖餐廳已緊急下架相關食材。由於香港不少餐廳及生食愛好者亦經常食用墨式料理或蔬果，生鮮食材的衞生安全問題再度引發關注。



美國爆環孢子蟲疫情逾4000人染病！快餐店生菜絲成元兇 5招預防

美國正爆發跨州沙門氏菌（Salmonella Javiana）大規模感染疫情。美國疾病控制及預防中心與美國食品及藥物管理局發表最新調查報告，證實疫情源頭為墨西哥進口的墨西哥辣椒。（AI生成圖片）

潛伏期長達72小時 生鮮蔬果風險高

不少民眾誤以為沙門氏菌僅存在於生雞蛋或未熟透的雞肉中，事實上新鮮蔬果同樣屬於高風險食材。農作物在種植期間若接觸到受污染的灌溉水，或是採摘、運輸環節衛生不佳，細菌便會附著在果皮表面，如果沒有徹底清洗或適當處理，人類便有機會受感染。

根據 CDC 臨床數據顯示，沙門氏菌感染後的潛伏期通常為6至72小時。患者會突發以下急性症狀：

1.高燒與畏寒

沙門氏菌感染後的潛伏期通常為6至72小時，嬰幼兒、65歲或以上長者及免疫力低下人士，感染後極易併發脫水或菌血症，嚴重者可危及生命。（AI生成圖片）

2.嚴重水樣腹瀉（部分患者伴隨黏液或血便）

3.噁心、嘔吐與全身無力

FDA特別警告，嬰幼兒、65歲或以上長者及免疫力低下人士，感染後極易併發脫水或菌血症，嚴重者可危及生命。

交叉污染成主因 本港食安中心教4招防範

在香港，墨西哥捲餅、牛油果醬配生辣粒，或是沙律中的生切辣椒等菜式極受歡迎。這類食材通常不經高溫烹調，一旦在處理過程中沾到細菌，便會直接送入口中。

沙律中的生切辣椒等菜式極受歡迎。這類食材通常不經高溫烹調，一旦在處理過程中沾到細菌，便會直接送入口中。（AI生成圖片）

針對生鮮食材衞生，香港食物安全中心提醒市民應注意以下四項防範措施，避免交叉污染：

1.生熟食物分開： 處理生鮮蔬果與即食食品時，必須使用兩套獨立的刀具與砧板，切勿混用。

2.流水徹底刷洗： 生吃蔬果前，應在流動清水下徹底刷洗外皮，避免切刀將表皮細菌帶入果肉。

生吃蔬果前，應在流動清水下徹底刷洗外皮，避免切刀將表皮細菌帶入果肉。（AI生成圖片）

3.高溫徹底加熱： 沙門氏菌不耐熱。將食物加熱至中心溫度達攝氏75度以上，即可有效殺滅細菌。

4.低溫抑菌： 切開的蔬果應在2小時內放入攝氏4度或以下的雪櫃保存，以防細菌滋生。