美國27州爆沙門氏菌疫情！墨西哥辣椒出事 食安中心教4招防範
美國正爆發跨州沙門氏菌（Salmonella Javiana）大規模感染疫情。美國疾病控制及預防中心（CDC）與美國食品及藥物管理局（FDA）發表最新調查報告，證實疫情源頭為墨西哥進口的墨西哥辣椒（Jalapeño peppers），病菌已蔓延全美27個州，造成至少345人感染、36人需入院留醫，多家知名美式連鎖餐廳已緊急下架相關食材。由於香港不少餐廳及生食愛好者亦經常食用墨式料理或蔬果，生鮮食材的衞生安全問題再度引發關注。
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潛伏期長達72小時 生鮮蔬果風險高
不少民眾誤以為沙門氏菌僅存在於生雞蛋或未熟透的雞肉中，事實上新鮮蔬果同樣屬於高風險食材。農作物在種植期間若接觸到受污染的灌溉水，或是採摘、運輸環節衛生不佳，細菌便會附著在果皮表面，如果沒有徹底清洗或適當處理，人類便有機會受感染。
根據 CDC 臨床數據顯示，沙門氏菌感染後的潛伏期通常為6至72小時。患者會突發以下急性症狀：
1.高燒與畏寒
2.嚴重水樣腹瀉（部分患者伴隨黏液或血便）
3.噁心、嘔吐與全身無力
FDA特別警告，嬰幼兒、65歲或以上長者及免疫力低下人士，感染後極易併發脫水或菌血症，嚴重者可危及生命。
交叉污染成主因 本港食安中心教4招防範
在香港，墨西哥捲餅、牛油果醬配生辣粒，或是沙律中的生切辣椒等菜式極受歡迎。這類食材通常不經高溫烹調，一旦在處理過程中沾到細菌，便會直接送入口中。
針對生鮮食材衞生，香港食物安全中心提醒市民應注意以下四項防範措施，避免交叉污染：
1.生熟食物分開： 處理生鮮蔬果與即食食品時，必須使用兩套獨立的刀具與砧板，切勿混用。
2.流水徹底刷洗： 生吃蔬果前，應在流動清水下徹底刷洗外皮，避免切刀將表皮細菌帶入果肉。
3.高溫徹底加熱： 沙門氏菌不耐熱。將食物加熱至中心溫度達攝氏75度以上，即可有效殺滅細菌。
4.低溫抑菌： 切開的蔬果應在2小時內放入攝氏4度或以下的雪櫃保存，以防細菌滋生。