尼帕病毒｜印度疑爆發人傳人感染 致死率75%！目前無藥可醫

印度東部西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引發國際關注。截至2026年1月26日，當地已錄得5宗確診個案，當局緊急追蹤並隔離近100名密切接觸者。由於該病毒目前無藥可醫，且致死率最高可達75%，泰國、尼泊爾等鄰近國家已即時加強邊境及機場的防疫監測措施。



醫護人員首當其衝 疑涉院內感染

資料圖片：2021年9月7日，印度衛生人員正在捕捉尼帕病毒携帶者之一的蝙蝠。（Getty）

據當地衛生官員透露，是次疫情的源頭懷疑來自醫療機構。首兩名被確診的患者為加爾各答附近一家私立醫院的醫護人員。調查顯示，他們極有可能是在護理一名出現嚴重呼吸道症狀的病人時受到感染，但該名懷疑為「源頭」的病人在接受尼帕病毒檢測前已經不幸離世。

在累計的5名確診患者中，目前病毒已造成2人死亡，另外3人尚在醫院留醫。另有至少706人正接受檢測，其中153人為醫務人員，13人開始出現頭痛等輕微症狀，正留院接受觀察。當局正密切追蹤接觸者，並宣布將8個村莊設為隔離區，以及緊急關閉學校、辦公室與公共交通等設施，以阻止病毒傳播。

當地首席部長Pinarayi Vijayan指，已要求居民未來10天避免在科澤科德縣地區舉行任何公眾集會。他又表示，之後將對更多人進行檢測，並允諾提供充足的隔離設施。

周邊國家加強戒備 泰國機場實施篩查

泰國加強對來自印度西孟加拉邦旅客的機場篩檢措施。（圖片來源：網絡圖片）

鑑於印度爆發疫情，周邊國家隨即提升防疫級別。泰國公共衛生部宣佈，自1月25日起，在曼谷素萬那普及廊曼國際機場加強入境篩查，特別針對來自印度西孟加拉邦的旅客。當局會向來自高風險地區的旅客派發「健康警覺卡」，呼籲若出現發燒、頭痛或呼吸困難等症狀，必須立即就醫。

此外，與印度接壤的尼泊爾，亦已下令在特里布萬國際機場及主要邊境口岸加強衛生監測工作。台灣方面亦將尼帕病毒列為法定傳染病，提醒市長要注意防範。

什麼是尼帕病毒？

尼帕病毒是一種可經由「蝙蝠」傳播的致命性人畜共患病毒，其天然宿主是果蝠。病毒可透過直接接觸受感染的動物（例如蝙蝠或豬隻）或其體液（如尿液、唾液）傳播給人類。此外，食用被污染的食物（例如被果蝠咬過的水果或未經煮沸的椰棗汁）也可能導致感染。

尼帕病毒於1998年首次在馬來西亞被發現，當時在養豬戶中造成大規模的腦炎疫情。該病毒是以馬來西亞一個名為「Sungai Nipah」的村莊命名，該村莊亦是首次從患者身上分離出病毒株的地方。

尼帕病毒感染症狀與後果

感染尼帕病毒後，病徵的表現因人而異，輕則無症狀，重則可致命。潛伏期通常為4至14天，但最長可達45天。

初期症狀

類似流感症狀： 患者通常會出現發燒、頭痛、肌肉痠痛和喉嚨痛。



呼吸道症狀： 可能會伴隨咳嗽和呼吸困難。



其他症狀： 部份患者會出現嘔吐和頭暈。



嚴重症狀 (併發症）

隨著病情惡化，約有一半的患者會出現嚴重的神經系統症狀，這些症狀包括：

神經系統障礙： 嗜睡、意識混亂、方向感迷失。



腦部功能受損： 癲癇發作、抽搐，並可能迅速陷入昏迷。



呼吸道嚴重症狀： 嚴重呼吸困難，需要機械式呼吸輔助。



據世界衛生組織的資料顯示，個案病死率約為40%至75%。即使在康復後，曾出現在急性腦炎的患者中，約有20%可能持續出現神經線的問題，包括癲癇症和人格改變等，更有少數人康復後復發或患有遲發性腦炎。

尼帕病毒的預防方法

由於目前尚未有針對尼帕病毒的有效藥物或疫苗，衛生署建議，需要前往受尼帕病毒影響的地方時，應採取以下措施以降低感染風險：

- 避免接觸野生動物或染病的農場動物，尤其是蝙蝠、養殖豬、馬、家貓和野貓。



- 避免前往蝙蝠棲息地。



- 注重個人衞生，經常用洗手液和清水洗手，特別是接觸動物或其分泌物/糞便後，及照顧或探望病人後。



- 注意食物衞生，在食用水果前應徹底洗淨並去皮，切勿進食可能被蝙蝠咬過或從地上檢起的水果。避免飲用生的椰棗原汁、棕櫚汁或其他果汁。

