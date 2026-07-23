美國爆環孢子蟲疫情逾4000人染病！快餐店生菜絲成元兇　5招預防

愛吃沙律及新鮮蔬果的市民要注意！美國多個州份近日爆發「環孢子蟲」（Cyclospora）寄生蟲感染疫情，根據美國疾控中心（CDC）的最新監測數據，自 2026年5月至7月21日，全美已錄得4,173宗確診個案，另有逾7,400宗疑似病例正在調查。



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美國疾控中心指出，環孢子蟲外殼堅硬黏附力強，簡單沖洗難以清除，而袋裝的即食沙律是過往爆發的熱門高危食物。這次寄生蟲感染疫情仍在蔓延，而當局經比對逾千名患者的感染過程及追蹤源頭後，揭發美國知名墨西哥式連鎖快餐店Taco Bell（塔可鐘）部分分店提供的切絲西生菜正是感染元兇，查出店方從Taylor Farms（泰勒農場）採購自墨西哥進口的結球生菜（西生菜），相信部份生菜受污染而令顧客受寄生蟲感染。Taco Bell隨即宣布撤換供應商的生菜，而Taylor Farms亦宣布回收該批生菜。



美國爆環孢子蟲疫情，當地連鎖快餐店Taco Bell（塔可鐘）切絲西生菜正是感染源頭，店方已宣撤換來自Taylor Farms的所有生菜。（yum.com圖片）

美國多個州份近日爆發「環孢子蟲」寄生蟲感染疫情，美國知名墨西哥式連鎖快餐店Taco Bell部分分店提供的切絲西生菜正是感染元兇，而生菜來自Taylor Farms。（網上圖片）

環孢子蟲是甚麼？會引起甚麼症狀？

環孢子蟲（Cyclospora cayetanensis）是肉眼無法看見的單細胞微小寄生蟲，外殼堅硬且黏性強，附在食材表面後，僅用清水簡單沖洗無法有效去除。如不慎攝入受污染的食物或水後，環孢子蟲進入人體後會感染小腸，引發腸胃道疾病，常見症狀包括：

1.嚴重水性腹瀉

2.食慾不振與體重減輕

3.腹部不適（包括嚴重的胃痙攣、脹氣、頻繁排氣（打嗝或放屁）)

4.極度疲勞

5.其他症狀： 噁心、嘔吐（相對較少）、低燒或肌肉酸痛

環孢子蟲（Cyclospora cayetanensis）是肉眼無法看見的單細胞微小寄生蟲。（美國疾控中心網站圖片）

美國本土錄4,173宗確診病例 另有逾7,400宗疑似個案

根據美國疾控中心（CDC）於7月20日資料，自2026年5月1日以來，當局已收到4,173宗確診病例，另有逾7,400宗疑似個案，這些病例需要進一步分析調查。目前寄生蟲感染疫情已導致308人住院，疫情涉及41個州，幸未有死亡報道。美國疾控中心指新增病例主要來自密歇根州和俄亥俄州，但因部份人毋須求醫已可自行康復，因此沒有接受環孢子蟲檢測，故當局估計受感染人數遠超已報告人數。

美國多個州份近日爆發「環孢子蟲」寄生蟲感染疫情，美國知名墨西哥式連鎖快餐店Taco Bell部分分店提供的切絲西生菜正是感染元兇，而生菜來自Taylor Farms。（AI生成圖片）

美國疾控中心自2026年5月1日以來，當局已收到4,173宗確診病例，另有逾7,400宗疑似個案，疫情涉及41個州，幸未有死亡報道。（美國疾控中心網站圖片）

美國疾控中心於7月16日發布消息，該病原體確診為「環孢子蟲」，當中5個州共有至少1,644宗確診個案，被追溯到與食用Taco Bell的切絲生菜有關，其中94人需入院治療。

環孢子蟲常出現在漿果、袋裝沙律、切好的蔬菜中。（AI生成圖片）

免疫力弱者易感染 症狀通常1周內出現

美國克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）家庭醫學Neha Vyas醫生指出，環孢子蟲常出現在漿果、袋裝沙律、切好的蔬菜中，Neha Vyas醫生強調所有人都有感染風險，而免疫力低下人群染病的風險更高。

美國多個州份近日爆發「環孢子蟲」寄生蟲感染疫情，美國知名墨西哥式連鎖快餐店Taco Bell部分分店提供的切絲西生菜正是感染元兇。（AI生成圖片）

Neha Vyas醫生表示，患者被環孢子蟲感染後，通常約1周內會出現症狀，包括腹瀉、劇烈腹痛、腹脹、噁心、疲勞等，但多數患者居家休息、補充水分即可康復，嚴重情況需使用抗生素治療。醫生特別提醒，若病情持續且情況嚴重，應即時求醫。

患者被環孢子蟲感染後，通常約1周內會出現症狀，多數患者居家休息、補充水分即可康復，情況嚴重應即時求醫。（AI生成圖片）

購買整顆生菜或沙律菜自行加工食用，亦會較購買袋裝沙律更安全。（AI生成圖片）

如何有效預防環孢子蟲？

一般洗滌無法保證100%清除環孢子蟲，購買整顆生菜或沙律菜自行加工食用，亦會較購買袋裝沙律更安全，而美國疾控中心建議採取以下預防措施減低感染風險：

1.加熱是最有效的殺菌法

2.嚴格衛生習慣:如廁後必須要洗手。

3.清洗處理蔬果之前要用肥皂和自來水洗手至少20秒以上。

，如廁後，清洗處理蔬果之前要用肥皂和自來水洗手至少20秒以上。

4.在流動的清水下徹底沖洗所有蔬果，即使是需要剝皮的瓜果，切開前亦要先刷洗表面，但不建議使用肥皂或化學洗滌劑來洗蔬果。

5.處理過蔬果的砧板、刀具和廚具，必須立刻用熱水與洗潔精清洗，避免交叉污染避免寄生蟲轉移到其他準備好要入口的食物

處理過蔬果的砧板、刀具和廚具，必須立刻清洗。（AI生成圖片）

出國旅遊的「飲食黃金法則」：

1.前往環境衛生條件較差，或是環孢子蟲流行地區旅遊時，請嚴守國際公衛建議：「煮熟它、削皮，否則別吃它！」(Boil it, cook it, peel it, or forget it.)

2.只喝密封瓶裝水，避免飲用自來水或加入來源不明冰塊的飲料

3.避免食用生菜沙律，只吃自己剛削好皮的新鮮水果

避免食用生菜沙律，水果要削皮後再吃（AI生成圖片）

（綜合）