冬季諾如病毒高峰期來臨　吃這幾類食物要小心　掌握4重點防感染

根據台灣衛生福利部食品藥物管理署統計，2015年至2023年間，諾羅（諾如）病毒為台灣食品中毒最主要病因，且好發於每年11月至隔年3月。



諾羅病毒會引起急性腸胃炎，人類為唯一宿主，主要經糞口途徑傳播，即使少量病毒也能致病，傳染力極高。

冬季高峰期來臨 接觸污染物即有風險

諾羅病毒可長時間存在於患者的糞便與嘔吐物中，透過共食食物、水、器皿，或接觸受污染的物體表面而感染，因此確實進行環境清潔與消毒相當重要。

臺北市政府衛生局表示，常見引發食品中毒的食物包括受污染的生蠔、生魚片，以及未經充分加熱的即食食品，如三明治與生菜等。高風險族群包含長者、孕婦、嬰幼兒與免疫力較弱者，人口密集的飯店、校園與餐飲場所更須提高警覺。

症狀多為腸胃炎 潛伏期約一至兩天

臺北市政府衛生局指出，感染後約24至48小時出現症狀，常見表現為噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，部分患者會有輕微發燒，病程多於1至10天內逐漸恢復。

四大防疫重點 防止群聚感染擴散

臺北市政府衛生局提醒，民眾與食品業者可透過勤洗手、避免生食、確實區隔病患及加強環境消毒來降低感染風險。飲水應煮沸後再飲用，食物需充分加熱，諾羅病毒於85至90°C加熱90秒以上即可失去活性。

若出現感染個案，應立即區隔並避免共用餐具；餐飲與校園人員感染後，須於症狀解除至少48小時後再返回工作崗位。環境清潔後，建議使用0.1%（1,000ppm）漂白水消毒，若有嘔吐物或排泄物，則需提高至0.5%（5,000ppm）。

