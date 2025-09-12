尼帕病毒｜與新冠同列一級！感染症狀、傳播途徑與預防方法全面睇

尼帕病毒感染｜據報，南韓疾病管理廳（KDCA）於9月8日正式將「尼帕病毒感染」（Nipah Virus Infection）列為第一級傳染病，與新冠病毒同屬最高級別。這項突如其來的決策背後，隱藏著什麼不為人知的致命威脅？是什麼樣的病毒，能讓一個國家將它與新冠肺炎並列最高警戒級別？接下來，讓我們一起深入了解尼帕病毒的症狀、傳播途徑和預防方法，幫助大家更好地保護自己和家人！



南韓列「尼帕病毒」為１級傳染病 致死率達75%

綜合外媒報道，近期尼帕病毒感染病例主要集中在印度和孟加拉。在2025年，印度新增4宗感染個案，孟加拉則有3人受感染，全部8名患者均死亡。南韓至今尚未報告任何尼帕病毒病例。

雖然南韓至今尚未報告任何尼帕病毒病例，不過南韓疾病管理廳已於8日宣布，將尼帕病毒感染列入為第一級傳染病。所有從印度、孟加拉入境韓國的旅客，不論國籍，若出現發燒、頭痛等症狀，都必須透過Q-CODE檢疫系統或健康狀態問卷向檢疫官申報。任何被診斷或疑似感染的個案，將會被立即隔離並進行流行病學調查。

什麼是尼帕病毒？

尼帕病毒是一種由「蝙蝠」傳播的致命性人畜共患病毒，其天然宿主是果蝠。病毒可透過直接接觸受感染的動物（例如蝙蝠或豬隻）或其體液（如尿液、唾液）傳播給人類。此外，食用被污染的食物（例如被果蝠咬過的水果或未經煮沸的椰棗汁）也可能導致感染。

尼帕病毒於1998年首次在馬來西亞被發現，當時在養豬戶中造成大規模的腦炎疫情。該病毒是以馬來西亞一個名為「Sungai Nipah」的村莊命名，該村莊亦是首次從患者身上分離出病毒株的地方。

尼帕病毒感染症狀與後果

感染尼帕病毒後，病徵的表現因人而異，輕則無症狀，重則可致命。潛伏期通常為4至14天，但最長可達45天。

初期症狀

類似流感症狀： 患者通常會出現發燒、頭痛、肌肉痠痛和喉嚨痛。



呼吸道症狀： 可能會伴隨咳嗽和呼吸困難。



其他症狀： 部份患者會出現嘔吐和頭暈。



嚴重症狀 (併發症）

隨著病情惡化，約有一半的患者會出現嚴重的神經系統症狀，這些症狀包括：

神經系統障礙： 嗜睡、意識混亂、方向感迷失。



腦部功能受損： 癲癇發作、抽搐，並可能迅速陷入昏迷。



呼吸道嚴重症狀： 嚴重呼吸困難，需要機械式呼吸輔助。



據世界衛生組織的資料顯示，個案病死率約為40%至75%。即使在康復後，曾出現在急性腦炎的患者中，約有20%可能持續出現神經線的問題，包括癲癇症和人格改變等，更有少數人康復後復發或患有遲發性腦炎。

預防方法

由於目前尚未有針對尼帕病毒的有效藥物或疫苗，衛生署建議，需要前往受尼帕病毒影響的地方時，應採取以下措施以降低感染風險：

- 避免接觸野生動物或染病的農場動物，尤其是蝙蝠、養殖豬、馬、家貓和野貓。



- 避免前往蝙蝠棲息地。



- 注重個人衞生，經常用洗手液和清水洗手，特別是接觸動物或其分泌物/糞便後，及照顧或探望病人後。



- 注意食物衞生，在食用水果前應徹底洗淨並去皮，切勿進食可能被蝙蝠咬過或從地上檢起的水果。避免飲用生的椰棗原汁、棕櫚汁或其他果汁。

