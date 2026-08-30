小便痛如刀割？夏季膀胱炎尿道炎高發　醫生拆解高危族群及成因

夏季炎熱，出汗量大導致排尿量減少，在人體缺水情況下就容易讓細菌入侵。許多人將私密處悶壞了，一不小心就感染膀胱炎或尿道炎。



台灣泌尿科醫師許毓昭更說，夏季為膀胱、尿道炎好發季節，光是來看診的病患就足足比冬季多了一到兩成。

為什麼膀胱跟尿道會發炎？

許毓昭解釋，大多數造成膀胱和尿道發炎的主因為大腸桿菌或尿道口附近的細菌，當細菌抵達外陰或會陰，向上移動到尿道，甚至進入到膀胱，就會造成發炎，膀胱和尿道距離近，會互相影響。

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膀胱炎、尿道炎，成因與憋尿、水喝太少或衛生習慣不當有關。女性如廁時，若擦拭方向不對（由肛門往陰道、尿道方向），容易將大腸桿菌或其他細菌散播到此，造成尿道、膀胱感染發炎。

另外，也因為女性尿道僅有3到8公分，相較男性尿道15到20公分，細菌更容易通往膀胱，造成女性罹患此病風險大於男性。

膀胱炎、尿道炎症狀

患者多數會有「尿如刀割」的痛感，因此讓許多人不敢排尿，甚至產生「不喝水就不用如廁」、「憋個尿，忍一下就過去了」的心態。

但這種惡性循環會使發炎情況更加劇，因為憋尿會降低膀胱的抵禦力，使細菌更容易在此滋生。許毓昭建議，最好的做法是喝大量的水來稀釋尿液，稀釋掉裡面的細菌濃度，能讓尿道表皮痛感減輕，紓緩症狀。除了尿痛，還有其他症狀。

1. 尿急、尿頻

尿意變得比以往強烈，需要立即找到廁所，但每次排放出來的尿量卻非常少，有時甚至只有一兩滴。

2. 尿道口灼熱感

尿道口附近可能感覺灼熱，不適感來自於尿道本身的發炎腫脹。

3. 尿液改變

尿液混濁、尿中帶血、或是尿液氣味強烈、難聞。

4. 腹部不適

下腹部或下背部有壓迫、痙攣感，女性則可能會有性交疼痛狀況

尿道炎、膀胱炎好發族群

許毓昭說，雖然女性因為先天生理結構比較容易有此症狀，不過這並不代表男性就不會感染尿道炎和膀胱炎，男女容易得到此病的共通點，就是夏天流太多汗、又少喝水，因此不得輕忽，以下是好發族群：

男性

攝護腺（前列腺）肥大、攝護腺結石（比例較多）

尿道、膀胱結構異常

淋病所致（典型症狀包含排尿疼痛、燒灼感，尿道口會有濃狀分泌物 ）



許毓昭解釋，常見因素為伴侶有淋病但無治療（女性不適感受低於男性容易輕忽），反覆接觸感染

女性

衛生習慣不當（如廁衛生紙擦拭方向）

性行為（易將陰道細菌帶往尿道）

更年期已停經（賀爾蒙不足，黏膜保護力降低）



為何膀胱炎、尿道炎反覆復發？

許毓昭說，部分會反覆發炎的病患，原因為「治療不完全」，有些人吃藥吃幾天，認為症狀舒緩後，就擅自停藥，這時細菌還沒有被完全消滅，產生抗藥性。

不過排除以上原因，有好好吃藥，可能就要朝更完善的檢查進行，看看是否為其他病因所導致的慢性膀胱炎。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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