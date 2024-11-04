泌尿道感染｜什麼原因引起血尿？1情況或與腫瘤有關做2件事預防

當發現尿液出現「血尿」時該怎麼辦？



泌尿科醫師表示，血尿問題可大可小，引起血尿的原因相當多，從輕微的感染到嚴重的腎臟疾病或癌症，都可能引起血尿，尤其是無痛的血尿，往往可能與癌症有關聯。

引起血尿的原因為何？（按圖👇👇👇）

+ 6

什麼是血尿？

上完廁所看到整個馬桶都是血，很多人都會嚇一跳，以為自己得了不治之症。到底血尿是什麼？台灣國泰醫院泌尿科主治醫師董世祥表示，血尿是指尿液中含有血液。正常尿液應該是清澈或淺黃色，但當尿液中混入紅血球時，顏色會變成粉紅色、紅色、棕色甚至磚紅色。

血尿可分為2大類：顯性血尿和顯微血尿。顯性血尿可以用肉眼觀察到尿液的顏色變化，而顯微血尿則需要通過尿液鏡檢才能發現。

引起血尿的原因為何？

董世祥表示，血尿的原因有多種可能，從輕微的感染到嚴重的腎臟疾病或癌症，都可能引起血尿。下列可能是的原因：

泌尿道尿道感染

這是血尿最常見的原因之一。感染引起尿道、膀胱或腎臟的炎症，導致尿液中混入紅血球。這類感染常見的症狀還包括尿頻、尿急、尿痛和小腹疼痛。

泌尿系統結石

腎結石、輸尿管結石或是膀胱結石在尿路中移動時可能會刺激或損傷尿道內壁的黏膜，導致出血。除了血尿，患者可能還會感到劇烈的腰部或下腹部疼痛。

▼血尿類型（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 5

相關文章：血尿｜尿道感染結石3症狀致血尿 嚴重可致泌尿道癌幾耐驗尿1次?

腎臟疾病

包括腎小管間質病、腎炎等。這些疾病可能影響腎臟的正常功能，導致紅血球進入尿液中。

外傷

尿路或腎臟的外傷，如跌倒或車禍造成的損傷，也可能引起血尿。

前列腺問題

男性中的前列腺炎或前列腺增生也可能是血尿的原因。這些問題可能伴隨有尿急、尿頻、夜尿和尿流變弱等症狀。

尿路腫瘤

雖不是常見的原因卻最不可被忽視，尿道、膀胱、腎臟甚至攝護腺的腫瘤都可能引發血尿。這類情況往往伴隨有尿液中的血塊或反覆發生的血尿。

相關文章：尿頻｜半夜排尿超過幾次不正常？出現4大症狀恐患上膀胱過動症👇👇👇

+ 5

何時需要就醫？

發現血尿後，應該及時就醫以確定其根本原因。以下情況下更需要儘早就診：

- 顯著的血尿：尿液明顯變紅或帶有血塊。

- 顯著的血尿：如腰部、腹部或尿道的劇烈疼痛。

- 持續或反覆發生的血尿

- 伴隨其他症狀：如發燒、體重減輕、食慾不振等全身症狀。



血尿如何診斷？

血尿的原因需要多方面的檢查。董世祥強調，臨床醫師會依據病史及症狀可能會進行以下檢查：

尿液檢查：檢查尿液中的紅血球數量以及其他異常物質，如蛋白質、白血球等。這可以幫助初步判斷是否存在感染、結石或其他異常。

尿路影像學檢查：包括超聲波、腹部X光、電腦斷層或核磁共振。影像檢查有助於檢測是否有結石、腫瘤或其他結構性問題。

膀胱鏡檢查：通過內視鏡觀察膀胱和尿道內部情況，有助於發現發炎、腫瘤或其他異常病變。

相關文章：【尿色】深啡缺水起泡因腸道炎？7種尿液看健康每日應小便幾次？👇👇👇

+ 18

醫：做2件事防血尿找上門

董世祥說，血尿的處理方法取決於其根本原因。若是由感染引起，可能會以抗生素治療感染。如果是結石引起，可能需要手術來去除結石。若診斷為腫瘤，則需要進一步的手術或其他治療方案。

雖然不能完全預防所有血尿的原因，但董世祥建議民眾做好良好的衛生，尤其是女性需定期更換衛生用品以避免感染。多喝水也很重要，有助於預防尿路感染和結石形成。一般建議每天飲用約2公升，可根據氣候及個人身體狀況調整。

血尿雖然讓人感到擔憂，但了解其可能原因並及時尋求醫療幫助能夠有效處理。通過正確的診斷和適當的治療，大多數血尿情況是可以得到控制和改善。董世祥提醒民眾，若發現自己有血尿的情況，請儘早就醫，以免錯失治療時機。

延伸閱讀：

輕輕一碰就瘀青，不是因為你的皮膚嫩 而是這5個原因

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」