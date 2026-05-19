低血壓｜起身頭暈眼前一黑快昏倒？專家教「分段式」起身動作改善

從椅子上站起來的瞬間眼前一黑、頭暈目眩，許多人以為只是小毛病而不以為意。台灣營養功能醫學專家劉博仁指出，這種現象醫學上稱為「姿勢性低血壓」，成因多元，雖多數情況輕微可逆，但部分症狀出現時，務必盡速就醫。



姿勢性低血壓是指人體從躺姿或坐姿突然站立時，血壓來不及即時調整，導致腦部短暫供血不足，進而出現頭暈、眼花甚至瀕臨昏倒的感覺。劉博仁說明，醫學定義上，站立後3分鐘內收縮壓下降超過20 mmHg，或舒張壓下降超過10 mmHg，即符合此診斷標準。正常情況下，人體站立時自律神經會快速收縮血管、加快心跳，將血液送回大腦，一旦調節機制反應不足，頭暈便隨之而來。

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劉博仁指出，水分攝取不足、長時間久坐或久躺、自律神經功能較差、年長者血管彈性退化，以及服用降血壓藥或利尿劑等藥物，都是常見的誘發原因，貧血或營養不足同樣不可忽視。他提醒，若頭暈嚴重甚至昏倒、合併胸悶心悸或呼吸不順、症狀近期突然變得頻繁、本身有心血管疾病或糖尿病病史，或同時出現體重減輕與極度疲倦，應盡速就醫接受評估。

針對日常改善，劉博仁建議採取「分段式」起身動作，起床前先坐一下，給身體數秒鐘調整時間，並每日攝取足夠水分，天氣炎熱或大量流汗時尤須補充。容易頭暈者可適度補充鹽分與電解質以穩定血壓，但高血壓患者須先與醫師討論。規律進行下肢肌肉訓練，如走路或深蹲，有助促進血液回流，三餐規律則可避免血糖過低加重症狀。

劉博仁也強調營養補充的重要性，維生素B群有助神經功能、鐵質可預防貧血、鎂有助血管調節與神經穩定，Omega-3脂肪酸則支持血管健康。長期壓力會削弱自律神經的調節能力，良好睡眠與適當放鬆同樣有助改善症狀。偶發性頭暈通常無需過度擔憂，但若頻繁發生並影響日常生活，建議尋求醫師進一步評估，找出根本原因。

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