大腿粗竟是抗癌優勢　降血壓和患糖尿病風險　3方法養出長壽身材

你是不是全身上下哪都不胖、看着很瘦，但唯獨大腿粗、屁股胖？不少人嘗試了各種瘦大腿、瘦屁股的方法，但現在告訴你：請立即停手！今天這篇文章，或許會徹底改變你對「肉肉」的看法。



如果你的肉長對了地方，那它不僅不是負擔，反而是你身體自帶的「抗癌衛士」和「長壽護盾」！日前，一項重磅研究為所有「梨形身材」（大腿粗、屁股胖）的人正名：你們，或許天生就自帶「抗癌優勢」。

大腿粗、屁股胖的人，等於自帶「抗癌優勢」

千萬別再為「大腿粗、屁股胖」焦慮了。2025年，發表在國際期刊《美國國家癌症研究所雜誌》上的一項全球重磅研究，給「好脂肪」和「壞脂肪」劃清了界限。特別是長在大腿和臀部的脂肪較多的人，患某些癌症的風險就越低。①

這項研究由世界衛生組織下屬國際癌症研究機構（IARC）等全球數十家科研機構聯合研究發現：脂肪長在哪裏，比長多少更重要！

一、臀腿脂肪：是防癌的「金鐘罩」

研究發現，臀部和大腿堆積的脂肪竟然是寶貝。臀腿部位的脂肪越多，某些癌症的風險就越低：

乳腺癌風險降低23%↓

腦膜瘤風險更是驟降47%↓



研究人員解釋，這得益於臀腿脂肪分泌的一種叫「脂聯素」的激素。它能提高我們身體胰島素的敏感性、抑制炎症，進而降低患癌風險。

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二、肚子脂肪：是致癌的「導火索」

反觀堆積在腰腹、肝臟、胰腺周圍的「壞脂肪」，才是真正的健康殺手。它會顯著增加肝癌、結直腸癌、子宮內膜癌等多種癌症的風險。

所以，下次再有人說你腿粗、屁股大，你可以理直氣壯地告訴他：我這是天生抗癌「優勢」。

大腿粗、屁股胖的人，天生自帶4個隱藏好處

1. 延緩血管衰老

2025年，《歐洲心臟雜誌》發表的研究顯示，腿部和臀部的脂肪累積，幫助減緩心血管衰老。對於女性，尤其是絕經前的女性，大腿和臀部的脂肪每多長1公斤，心血管衰老就能延緩約0.5年。②

2. 降低死亡風險

2020年，《英國醫學雜誌》上發表的一項研究分析了253萬餘人的數據。結果發現，腿部和臀部肥胖的人，死亡風險較低。具體來講，大腿圍每增加5釐米，全因死亡風險降低18%；臀圍每增加10釐米，全因死亡風險降低10%。③

3. 有助於降血壓

2020年，上海交通大學的研究人員在國際期刊《內分泌聯繫》上發表研究顯示，在超重和肥胖的人群中大腿越粗，高血壓風險越低。

數據顯示，在超重或肥胖人群中，男性大腿圍≥55.3釐米，比≤51.2釐米的人，高血壓風險低32%；女性大腿圍≥54.4釐米，比≤50.7釐米的人，高血壓風險低49%。

分析顯示，大腿腿圍與收縮壓、舒張壓、空腹血糖、總膽固醇水平均呈負相關，即大腿越粗，上述血壓、血脂、血糖指標越低。相反，大腿越細，高密度脂蛋白膽固醇、胰島素、甘油三酯水平越高。④

4. 糖尿病風險低

2023年，國際期刊《糖尿病護理》發表的一項研究顯示，臀部脂肪多了，反而能降低2型糖尿病風險。

研究指出，臀部脂肪可通過調節脂肪因子水平，降低2型糖尿病風險。研究顯示，脂肪因子水平每減少1個標準差，患2型糖尿病風險升高16%。而且，這種保護作用是臀部脂肪「專屬」，皮下、內臟脂肪均無此關聯。⑤

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養出長壽抗癌身材，做好這3點

看到這你是不是也想養出長壽抗癌身材？別急，我們要的可不是鬆垮的肥肉，而是健康有力的「優質肉」，做好這3點：

一、鍛鍊腿部肌肉，推薦這3個動作

我們的目標是：臀腿有肉、肚子扁平。單純跑步可能會消耗肌肉，你需要增加腿部力量訓練。建議每周進行2～3次下肢力量訓練，推薦3個增肌塑形動作：

（1）靠牆靜蹲

可以有效鍛鍊下肢力量，強化股四頭肌、臀部及核心肌群，對膝關節康復也有好處。

具體方法：背靠牆面，雙腳分開，與肩同寬，腳尖略微向外；緩慢彎曲膝關節，身體沿牆面向下；不要蹲得過深，膝蓋垂線不能超過腳尖，以免膝關節壓力過大；保持該姿勢2～3分鐘，隨着熟練程度的增加和肌肉力量的增強，可逐漸延長至4～5分鐘。

（2）臀橋運動

可有助於增強腰背部肌群、臀大肌和股四頭肌的肌力與肌耐力，還可以幫助改善身體的平衡和穩定性。

具體方法：仰卧躺在地面，雙膝彎曲約90度，腳掌平放，雙手置於身體兩側。緩慢抬起臀部，直到肩膀、髖部、膝蓋形成直線，在頂點收緊臀部和腰腹，保持1～2秒後緩慢放下。

（3）弓箭步走

可以有效鍛鍊股四頭肌、臀部肌肉、腿後肌和髖部屈肌，還對增強核心力量、協助軀幹穩定和動作平衡都有一定好處。

具體方法：先向前邁出一大步，然後前腿彎曲，呈弓箭步，讓大腿與地面平行，堅持一兩秒鐘，然後再往前走換另一條腿。

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二、健康飲食，堅持「三要三不要」

健康飲食，是為了給身體提供「優質材料」，日常建議遵循 「三要三不要」：

1要：足量優質蛋白

蛋白質是肌肉合成的原料，還能增強飽腹感。推薦：雞胸肉、魚蝦、雞蛋、牛奶、豆製品、瘦牛肉等。

2要：適量優質脂肪

健康脂肪有助於激素平衡、減輕炎症，助力減脂增肌。推薦：牛油果、堅果（每天一小把）、橄欖油、深海魚（三文魚、鱈魚）。

3要：全穀物與膳食纖維

提供持久能量、穩定血糖、促進腸道健康，有效減少腰圍。推薦：糙米、燕麥、藜麥、全麥麵包、紅薯、粟米，以及各類綠葉蔬菜。

1不要：拒絕添加糖

添加糖是內臟脂肪堆積的重要誘因。避開：含糖飲料、奶茶、蛋糕、餅乾、冰激凌等甜食。

2不要：遠離壞脂肪

攝入反式脂肪與過量的飽和脂肪，會損害心血管健康。避開：油炸食品、膨化零食、人造黃油、肥肉。

3不要：少吃精製碳水

易造成血糖劇烈波動，促進脂肪儲存。避開：甜點、精細麵點；白米飯、白麵條適量食用，儘量用全穀物替代一部分。

三、養好習慣：給身體一個變好機會

好身材除了「吃」和「練」，日常習慣也直接決定能不能給身體一個變好的機會：

（1）別熬夜

睡不夠，皮質醇升高，身體會「瘋狂」命令你在肚子上存油。

（2）別久坐

每一個小時起來倒杯水，溜達5分鐘。久坐會把你的臀部「坐沒」，把肚子「坐大」。

（3）別焦慮

壓力也是肥肉的催化劑。放寬心，你的身體會感謝你。

寫在最後：

如果你是大腿粗、屁股胖的「梨型身材」，請別再為此焦慮，你很可能就是患癌風險比別人更低的「天選之人」；如果你是「四肢纖細、肚子圓滾」的蘋果型身材，那也不必灰心，從今天開始，調整飲食，加強運動，把長錯地方的肉「搬」到正確的地方去。

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本文綜合自：

①Hazelwood E, Goudswaard LJ, Lee MA, et al.Murphy N, Vincent EE. Adiposity distribution and risks of 12 obesity-related cancers: a Mendelian randomization analysis. J Natl Cancer Inst. 2025 Sep 24:djaf201.

②Sex-specific body fat distribution predicts cardiovascular ageing. Eur Heart J. 2025 Aug 22:ehaf553. doi: 10.1093/eurheartj/ehaf553. Epub ahead of print. PMID: 40844600.

③Jayedi A， Soltani S， Zargar MS， Khan TA， Shab-Bidar S. Central fatness and risk of all cause mortality： systematic review and dose-response meta-analysis of 72 prospective cohort studies. BMJ. 2020;370：m3324.

④Shi, J., Yang, Z., Niu, Y., et al. (2020). Large thigh circumference is associated with lower blood pressure in overweight and obese individuals: a community-based study.

⑤Wang H H , Chong M , Perrot N ,et al.Vaspin: a novel biomarker linking gluteofemoral body fat and type 2 diabetes risk[J]. 2023.DOI:10.2337/figshare.24545473.v1.



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