地中海貧血｜健脾養腎是調養關鍵？3方案從穴位到飲食改善血虛

地中海型貧血是種先天性遺傳的血液疾病。因血紅素基因異常，導致紅血球易被破壞，無法攜帶足夠氧氣給各個器官。



中醫在治療先天性疾病會以「先天稟賦不足」為治療核心。搭配健脾養腎及氣血雙補方式來填補先天不足的腎氣精髓物質，藉以降低地中海型貧血的溶血副作用持續惡化。

中醫提供三方案調養！

- 方案一：中醫調養

體質可能出現脾腎兩虛型、氣血兩虛型、氣滯血瘀型，依照其症狀不同會施以不同藥物。若身體狀態不明情況下，建議尋找合格中醫師開處處方，勿自行購買補血中藥。

補氣養血三穴位

三陰交穴：小腿內側，腳踝骨上三指處，脛骨後緣凹陷處。補脾胃助運化而養血，通氣滯，疏下焦，調血室胞宮之效。每日深按5〜10分鐘，早晚各一輪，可達養血活血功效。

血海穴：大腿內側，膝蓋骨內側端上三橫指寬肌肉隆起處。具調血養血活血之效。搭配三陰交穴，每日深按 5〜10 分鐘，早晚一輪，可加成三陰交穴功效。

照海穴：足部內側、內踝尖下方凹陷處。具開通腎氣通達血脈之效，對於肝腎不足較嚴重者，以照海穴搭配血海穴、三陰交穴能透過腎氣輸佈至血脈達到養血功效。

- 方案二：飲食攝取

飲食方面，應避免攝取含鐵量較高的食物或營養補充品，例如豬血、鴨血、菠菜、蘋果、番石榴、葡萄乾等，避免加重身體負擔。同時建議均衡飲食，攝取足夠的蛋白質，以及富含維生素和葉酸的食材，如綠葉蔬菜、蛋黃和黃豆製品等，有助於維持身體健康。

- 方案三：運動強身

輕症患者，可以依照身體負荷程度進行適度運動，而中重度患者則不宜從事劇烈運動，建議與醫師討論適合自己的運動型態與運動量。

補氣養血茶飲：

食材：黨參6g、黃耆10g、枸杞6g、雞血藤6g、旱蓮草6g、陳皮3g、甘草6g

做法：放入500ml的熱水中，悶約30分鐘，溫服即可。藥材可反覆沖泡至淡而無味。

藥效：黨參、黃耆、甘草具有補脾胃氣、健脾和中以達養血效果，搭配枸杞、雞血藤、旱蓮草能養肝血滋肝陰。



