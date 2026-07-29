癌症︱營養師揭6大致癌日常習慣　少食多餐糖分高　長期慢性發炎

癌症的形成往往不是一夕之間，而是長年累積的生活習慣所致。



曾審閱逾5000份健檢報告的台灣營養師珊珊，近日在Facebook公開點名6項高風險日常行為，強調這些看似無害的習慣，實際上可能持續為體內癌細胞創造有利的生長環境。

6大高風險日常行為

1. 一天進食5~6餐、手搖飲與點心不離手

在珊珊營養師所列舉的項目中，飲食習慣佔據相當大的比重。她特別指出，一天進食5~6餐、手搖飲與點心不離手的生活模式，會讓身體長期維持高血糖狀態，而葡萄糖正是癌細胞最主要的燃料來源。她在Facebook上強調，這是她認為最危險、也最容易被忽視的一點，許多人誤以為少量多餐有益健康，卻未意識到頻繁攝取精緻糖分，等同於持續供應癌細胞所需的能量。

2. 攝取燒烤焦黑部分

燒烤飲食的方式同樣受到點名。珊珊營養師說明，肉類一旦烤至焦黑，便會產生一級致癌物質，對DNA造成直接傷害，愛好烤肉的民眾應特別留意並加以節制。

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3. 加熱不合格的塑膠容器

此外，使用不合格的塑膠容器進行微波加熱，也是她警示的危險行為之一，因為劣質塑膠在高溫下會釋出塑化劑，這類環境荷爾蒙具有干擾內分泌的作用，進而可能誘發細胞異常增生。

4. 飲用在車內長時間曝曬的瓶裝水

飲用在車內長時間曝曬的瓶裝水，是珊珊營養師點出的另一項常見卻易被輕忽的習慣。她說明，塑膠瓶在高溫環境下會釋放微塑膠與化學物質，長期攝入不僅對肝腎造成負擔，更可能引發慢性發炎反應。

5. 熬夜

作息層面，珊珊營養師引用世界衛生組織的立場指出，熬夜已被列為致癌因素，關鍵在於長期睡眠不足會破壞夜間的細胞修復機制，而非外界常見的電子輻射疑慮。

6. 忽視身體長期慢性發炎

她同時呼籲，若健檢報告出現大量異常指標卻未予重視，代表身體可能已處於長期慢性發炎的狀態，而慢性發炎正是癌症形成的重要根源之一。珊珊營養師表示，上述六項習慣若有符合，應盡快著手調整飲食內容與日常作息。

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