水煮餐減肥副作用｜極端無油飲食致脫髮停經？營養師拆解零脂陷阱

長期餐餐吃水煮肉、水煮蔬菜，甚至連肉類滲出的微量油脂都要用熱水燙過才敢入口？不少減肥人士誤以為「完全不吃油」能快速減脂，結果堅持數月後，體重不但未見顯著下降，反而出現大量脫髮，連月經亦無故停擺。專家指出，極端「無油飲食」不僅無法有效減肥，更會引發內分泌失調等嚴重健康危機。



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不少減肥人士誤以為「完全不吃油」能快速減脂，結果堅持數月後，體重不但未見顯著下降，反而出現大量脫髮，連月經亦無故停擺。（AI生成圖片）

脂肪不是敵人 人體代謝的「潤滑劑」與荷爾蒙原料

根據香港食物安全中心 (CFS)營養資料庫顯示，成人的總脂肪攝取量應佔每天所需能量的20%至35%，而發布於PubMed (NCBI) 的臨床醫學研究指出，極端飲食限制與能量可用性過低會抑制下丘腦GnRH脈衝式分泌，直接干擾內分泌系統，引致功能性下丘腦閉經（FHA）。另外刊載於PubMed (NCBI) 的必需脂肪酸臨床報告亦證實，缺乏必需脂肪酸會破壞頭皮角質層脂質屏障並引致頭皮發炎，使毛囊營養不良，導致髮絲乾枯與大量脫髮。

人體缺乏必需脂肪酸會破壞頭皮角質層脂質屏障並引致頭皮發炎，使毛囊營養不良，導致髮絲乾枯與大量脫髮。（AI生成圖片）

缺乏脂溶性維他命 代謝系統恐「停擺」

水煮餐讓人越食越肥胖的另一個關鍵，在於「脂溶性維他命」無法被吸收。維他命A、D、E、K必須溶解於油脂中才能被人體腸道吸收。當你吃下一大碗水煮西蘭花或水煮沙律時，如果沒有配合油脂，當中的維他命與抗氧化物質大部分只會白白流失。據香港食物安全中心 (CFS)資料明確指出，脂肪能協助吸收脂溶性維他命（維他命 A、D、E、K），且膳食中的脂肪可提供人體無法自行合成的必需脂肪酸。

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哈佛公共衛生學院營養資源網 (HSPH)的研究亦指出，長期採取低脂飲食並非減重良方，反而可能讓人攝入過量精製碳水化合物。缺少優質脂肪會干擾體內荷爾蒙（激素）平衡與代謝運作，使身體宛如開啟「省電模式」，將熱量轉化為脂肪儲存起來。這就是為什麼許多人餐餐水煮，最後陷入「越吃代謝越慢、一吃回正常餐就報復性反彈」的惡性循環。

長期採取低脂飲食並非減重良方，反而可能讓人攝入過量精製碳水化合物。缺少優質脂肪會干擾體內荷爾蒙平衡與代謝運作，使身體傾向開啟「省電模式」，將熱量轉化為脂肪儲存起來。（AI生成圖片）

營養師教你「聰明吃油」不增脂

減肥的核心是「吃對油」，而非「不吃油」。選對優質油脂，反而能促進脂肪代謝並增加飽腹感：

１.特級初榨橄欖油/亞麻籽油：富含不飽和脂肪酸，適合涼拌或烹調後淋在菜餚上。

２.牛油果與堅果：提供豐富的單元不飽和脂肪酸與維他命E，是優質的油脂來源。

３.深海魚（如三文魚、鯖魚）：富含Omega-3脂肪酸，有助於抗發炎並維持內分泌平衡。

減肥的核心是「吃對油」，而非「不吃油」。選對優質油脂，反而能促進脂肪代謝並增加飽腹感。（AI生成圖片）

告別極端的水煮餐，在烹調時加入少許優質油脂，或在水煮菜後淋上半茶匙橄欖油，才是維持長久瘦身與健康的正確做法。