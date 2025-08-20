健康飲食｜芝麻油不只香！還能控血糖、護肝、預防糖尿病

你可能只把芝麻油當成料理的提味香料，但它的健康功效可能遠超乎你的想像！



近日，台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在Facebook專頁分享，一項刊登在《BMC Nutrition》期刊上的新研究顯示，芝麻油不僅有助於體重管理，對於血糖控制更是效果顯著。



這項研究針對 60 位有脂肪肝的女性進行了為期 12 週的臨床試驗。她們被分為兩組，除了搭配低卡飲食外，一組每天攝取 30 克芝麻油，另一組則攝取葵花油。研究結果令人驚訝：雖然兩組的體重都有所下降，但在改善血糖相關指標方面，芝麻油組的表現遠遠勝過葵花油組。

芝麻油如何有效降血糖？

研究數據顯示，芝麻油組在 12 週後，空腹血糖、空腹胰島素和胰島素阻抗都有顯著降低，同時胰島 β 細胞功能也得到提升。為什麼芝麻油有如此強大的效果？研究指出，主要有三大途徑：

一. 代謝途徑



芝麻油富含的「單元不飽和脂肪酸（MUFA）」能有效保護胰島 β 細胞、提升身體對胰島素的敏感度，並調節脂質代謝，從而減少胰島素阻抗。

二. 荷爾蒙途徑



「單元不飽和脂肪酸」能刺激一種名為「 GLP-1 」的激素分泌，這種激素能促進胰島素釋放，並增強胰島 β 細胞的功能。

三. 抗氧化途徑



芝麻油中的芝麻素和維他命 E 等抗氧化物，能清除體內有害的自由基，保護胰島 β 細胞免受損傷，進而促進葡萄糖的吸收與胰島素的分泌。

芝麻素是什麼？芝麻素功效（按圖看清👇👇👇）

芝麻油怎麼吃？ 學會「冷」用油，健康加倍！

該研究特別要求參加者避免高溫烹煮，以確保充分發揮芝麻油的健康潛力，也就是採用「冷用」的方式。對此，錢政弘醫生建議，食用時可以考慮將它淋在沙律上、拌入飯麵中，或是加在已經烹調好的菜餚裡。這樣能確保芝麻素和維他命 E 等營養成份不被高溫破壞，讓健康效果最大化！

錢政弘醫師指出，對於有脂肪肝或關注血糖健康的人而言，適量攝取芝麻油是一個絕佳的選擇。它不僅有助於改善肝臟發炎、減少肝細胞受損，更能在穩定血糖、提升胰島素效率方面發揮關鍵作用，對於延緩甚至預防糖尿病都有潛力。

