痛風│21歲男無糖奶茶當水喝　尿酸高到坐輪椅　醫揭手搖飲品陷阱

不吃海鮮、不喝啤酒，點台式手搖飲品（手搖飲）時特地選擇「無糖」，為什麼體檢報告上的尿酸數值依然出現紅字，甚至半夜大腳趾關節突發劇痛？臨床風濕科最新研究揭示了一個被大眾忽略的代謝陷阱，問題往往不在飲料本身加了多少甜味劑，而是配料中暗藏的高果糖。內地一名21歲男子因長期以奶茶代水作日常飲用，導致痛風急性發作，其右腳大拇趾根部關節（蹠趾關節）已極度腫脹，無法正常行走，要暫時坐輪椅。



痛風｜飲食不節制吃錯食物易致病！中醫教三餐這樣吃才能遠離痛風

臨床風濕免疫科最新研究揭示了一個被大眾忽略的代謝陷阱，問題往往不在飲料本身加了多少甜味劑，而是配料中暗藏的高果糖。（AI生成圖片）

奶茶當水飲 21歲男關節極度腫脹

據《紅星新聞》報道，內地一名21歲男子因長期以奶茶代替日常飲水，導致痛風急性發作，右腳大拇趾關節嚴重腫脹且無法正常行走，經檢查後發現其尿酸值高達643μmol/L，遠超男性420μmol/L的正常臨界值。接診醫生周軍表示，該名21歲李姓男子當天由家人用輪椅推至急症室門口，候診後強忍劇痛嘗試站立、一拐一拐地挪入診室。令人震驚的是，患者手中竟然還捧着一杯喝了一半的奶茶，且表示自己「天天都喝奶茶」，當時其右腳大拇趾根部關節（蹠趾關節）已極度腫脹。專家警告，碳酸飲料、奶茶及果汁已成為引發高尿酸及痛風的「三大新高風險飲品」，年輕群體切勿掉以輕心。

21歲男病患由家人用輪椅推至急症室門口，候診後強忍劇痛嘗試站立、一拐一拐地挪入診室，而他手中竟然還捧着一杯喝了一半的奶茶，且表示自己「天天都喝奶茶」。（網上圖片）

21歲男病患由家人用輪椅推至急症室，當時其右腳大拇趾根部關節已極度腫脹。（網上圖片）

痛風年輕化機制與關節骨質侵蝕風險

根據香港衞生防護中心《非傳染病直擊》專題報告指出，痛風已不再局限於中老年人或昔日被稱為大魚大肉的「帝王之症」，在香港本地人口中，痛風粗患病率約為2.9%，且隨着現代飲食西化及含糖飲料普及，發病年齡出現顯著年輕化趨勢。每日飲用一份含果糖加糖飲料的男士，患上痛風的風險較極少飲用者激增45%，女士更可高達74%。

過量攝取果糖不僅會在肝臟急劇加速嘌呤（Purine）合成，更會誘發胰島素阻抗並加劇肥胖與心血管共病風險。臨床上高尿酸血症定義為男性血清尿酸大於420 μmol/L（約7.0 mg/dL），若長期置之不理，尿酸鈉鹽將於關節腔滑膜形成針狀結晶，最終導致不可逆的關節骨質侵蝕與變形。

痛風已不再局限於中老年人或昔日被稱為大魚大肉的「帝王之症」，在香港本地人口中，痛風粗患病率約為2.9%，且隨着現代飲食西化及含糖飲料普及，發病年齡出現顯著年輕化趨勢。（AI生成圖片）

衞生署警告：高果糖大幅增加痛風風險

根據香港醫院管理局痛風患者須知專頁指出，痛風是因體內嘌呤（Purine）代謝失調引致尿酸過高，尿酸結晶沉積在關節所致。過去傳統觀念認為痛風主要由高嘌呤食物如海鮮、動物內臟或濃肉湯引發，但香港衞生防護中心非傳染病直擊報告特別警告，果糖含量高的飲料會大幅增加痛風風險，果糖進入肝臟迅速磷酸化代謝時會消耗大量三磷酸腺苷（ATP），使單磷酸腺苷（AMP）在短時間內大量累積，促使腺嘌呤核苷酸加速降解並轉化為嘌呤，最終代謝生成過量尿酸；在此代謝過程中產生的乳酸累積，亦會在腎小管層面與尿酸競爭排泄通道，進一步抑制尿酸排出體外。

果糖含量高的飲料會大幅增加痛風風險，果糖在肝臟代謝時會消耗大量ATP（三磷酸腺苷），促使腺嘌呤核苷酸加速分解並轉化為嘌呤，進而生成過量尿酸；同時乳酸累積亦會抑制腎小管排泄尿酸。（AI生成图片）

避開隱形尿酸陷阱 專家提供三大預防建議

針對隱形高尿酸風險，專家提出以下預防與自測指引：

1.成分審查原則：購買手搖飲品時，除了選擇「無糖」外，更應選擇無添加配料的純茶或鮮奶茶；因珍珠、芋圓、椰果等配料通常浸泡於高果糖粟米糖漿（高果糖玉米糖漿 / High-Fructose Corn Syrup）中，即使茶湯無糖亦會攝入大量果糖。

2.加速代謝循環：每天保持充足飲水，成人每日至少2,000毫升至2,500毫升，促進腎臟順利排出尿酸。

購買手搖飲品時，除了選擇「無糖」外，更應選擇無添加配料的純茶或鮮奶茶；因珍珠、芋圓、椰果等配料通常浸泡於高果糖粟米糖漿（玉米糖漿）中，即使茶湯無糖亦會攝入大量果糖。（AI生成图片）

3.就醫自測標準：若單側腳趾關節、踝關節出現突發性紅腫熱痛，或體檢抽血發現血清尿酸值持續過高，應立即尋求風濕科或內分泌及糖尿科診斷，避免關節沉積尿酸結晶導致關節變形或腎功能受損。

若單側腳趾關節、踝關節出現突發性紅腫熱痛，或體檢抽血發現血清尿酸值持續過高，應立即尋求風濕科或內分泌及糖尿科診斷。（AI生成圖片）

果糖與高尿酸血症存緊密病理關聯

醫學界早已證實果糖與高尿酸血症之間存在極為緊密的病理關聯。根據發表於《英國醫學期刊》（BMJ）的12年大型前瞻性隊列研究指出，每天飲用一份含糖軟性飲料或高果糖飲品的男士，罹患痛風的相對風險較極少飲用者顯著高出45%；若每日飲用兩份或以上，發病風險更陡增85%。原因在於果糖進入人體肝細胞後，其磷酸化過程不受細胞能量平衡負回饋調控，果糖激酶（Ketohexokinase）會迅速耗盡肝細胞內的腺苷三磷酸（ATP），引致單磷酸腺苷（AMP）在短時間內急劇積聚，促使腺嘌呤核苷酸急速去磷酸化並降解為嘌呤，最終在肝臟內大量轉化為尿酸釋入血液中。