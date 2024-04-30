患痛風影響心臟健康？研究：痛風女性患心血管疾病風險高出近9成

痛風屬於本港常見的風濕科病症，曾有調查指出，每百名港人中，便有三人出現不同程度的痛風問題。當體內含有過多的尿酸，尿酸鹽就會聚於關節內，引起發炎疼痛，這就是痛風。不過，原來痛風與心臟健康亦有所聯繫！



由牛津大學、格拉斯哥大學和比利時魯汶大學的研究人員共同領導的一項研究表明，痛風實際上與多種心血管疾病的風險增加有關。研究人員通過對超過 86 萬人的健康記錄進行檢查後發現，患有痛風的患者患心血管疾病的風險會增加 58%，其中女性和 45 歲以下人群的風險更高。

何謂痛風？（按圖睇清 👇👇👇）

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痛風是一類會造成關節疼痛和腫脹的關節炎，發作時通常會持續一兩週，然後消退。痛風發作時的起始位置通常是大腳趾或者下肢。

發生痛風的原因是體內一種名為血清尿酸鹽的物質水平較高，發生聚集，這時會在關節內部和周圍形成針狀結晶，這就導致關節炎症和關節炎，但並非血清尿酸鹽水平高就一定發生痛風。

痛風患者罹患心血管疾病風險更高！

為了解這種疾病的影響範圍有多大，英國和歐洲的研究人員利用臨床實踐研究資料鏈（Clinical Practice Research Datalink）中的電子健康記錄，對超過152,000 名痛風患者和超過700,000 名匹配對照者的數據進行了分析。

結果發現，與沒有痛風的女性相比，患有痛風的女性罹患心血管疾病的風險高出88%。而男性痛風患者罹患心血管疾病的風險比無痛風者高出49%。患有痛風的年輕人同時患心血管疾病的風險是沒有痛風的年輕人的兩倍多。 在研究的所有12種心血管疾病中，包括心臟衰竭、缺血性心臟病、心律不整、瓣膜疾病和靜脈血栓栓塞症，都可以看到這種風險的增加。

此外，痛風患者的身體質量指數（BMI）高於匹配的非痛風患者對照組，其他健康狀況（如慢性腎臟病和高血壓）的患病率也明顯高於對照組。

該研究的主要資深作者、魯汶大學的 Nathalie Conrad 博士是牛津大學的榮譽研究員，她指出，大量證據表明，痛風和其他發炎很少被納入心血管疾病預防的考慮範圍，也沒有針對這些患者的特定預防措施。Conrad 博士認為這種情況需要改變，心血管疾病應成為痛風治療不可分割的一部份。

而研究的第一作者、格拉斯哥大學顧問兼榮譽高級臨床講師 Lyn D Ferguson博士就表示，「這項工作強調了痛風患者篩檢和管理一系列心血管疾病的重要性。」

他強調，「痛風可被視為一種新陳代謝疾病，其管理應包括對心臟和體重以及關節的管理。」

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落實３大習慣 遠離痛風發作

1. 補充足夠的水分



補充足夠的水分對於痛風管理非常重要。水分有助於稀釋尿酸並促進其排泄。當尿酸濃度過高且無法有效排出時，尿酸會結晶形成痛風結節，引發痛風發作。適當的水分攝入可以稀釋尿酸，使其更容易通過尿液排出體外，從而降低尿酸水平，減少痛風發作的風險。

2. 優質睡眠



優質的睡眠對於痛風管理至關重要。研究表明，睡眠不足和睡眠品質不佳與尿酸水平升高和痛風發作風險增加有關。正常的睡眠有助於維持身體的免疫功能、代謝調節和內分泌平衡。良好的睡眠品質可以提升身體的整體健康狀態，減少炎症反應，有助於降低痛風發作的風險。

3. 調整飲食習慣



飲食習慣的調整是痛風管理的核心。以下是一些飲食方面的調整建議：

- 控制痛風病人尿酸攝入量：避免攝入高嘌呤食物，如內臟、紅肉、海鮮和咖啡因飲料。

- 增加水果和蔬菜攝入：水果和蔬菜富含維生素C和其他抗氧化物質，有助於降低尿酸水平和炎症。特別推薦攝取櫻桃，因為櫻桃被認為有助於降低尿酸水平。

- 適度攝取全穀物和纖維：全穀物和富含纖維的食物可以幫助控制體重和血糖，進而降低痛風風險。

- 控制酒精攝入：酒精飲料可以干擾尿酸的排泄，增加痛風發作的風險。盡量限制或避免酒精的攝入。

以上這些飲食習慣的調整有助於減少尿酸積累和炎症反應，控制體重，並降低痛風發作的頻率和嚴重程度。