痛風｜尿酸過高恐導致心血管硬化！醫生授4重點防止尿酸濃度飆高

當尿酸在關節裡沉積，導致發炎產生嚴重疼痛，這就是大家都聽過的「痛風」。



但尿酸不只造成關節病變，科學家發現，尿酸也會導致心血管硬化的危險性。生活中如何預防尿酸高？

痛風常見症狀、發作部位（點擊下圖看清👇👇👇）

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萬人研究報告：尿酸濃度高，心臟病危險高

台灣心臟內科醫師劉中平指出，根據今年發表在《美國心臟學會雜誌》，超過1萬名患者的研究報告顯示，血液中尿酸濃度比較高的患者，有比較多的心臟病危險，特別在有確診冠狀動脈疾病，但是又沒有很多心臟病危險因子的人，尿酸的影響就特別大。

劉中平解釋，尿酸會增加人體內的氧化壓力，引發血管內壁的發炎與收縮，造成血管內皮的功能不良與血管硬化。至於是否可以透過降尿酸的藥物，來減少心臟疾病的危險，目前還沒有很多研究可以證實。不過，在飲食中避免會造成高尿酸的食物，如少吃紅肉、內臟、高湯類和減少喝酒，這已經是醫師認定的養生之道。

預防尿酸飆高4重點（按圖看清👇👇👇）

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預防尿酸飆高4重點！高尿酸及痛風者多注意

台灣定安診所家庭醫學科主治醫師廖文嘉也提醒，高尿酸及痛風患者，要調整生活型態，才能有效遠離疾病發作。

1. 水分補充

每天喝2500～3000c.c.水分，可以增進尿酸排出，以及避免血液中尿酸濃度的波動導致痛風發作。廖文嘉提醒，許多民眾常常忘記喝水，或以含糖飲料取代白開水，這等於是在體內注入源源不絕的尿酸原料，須多注意。

2. 豆類蔬菜

除了曬乾的冬菇或紫菜，其他蔬菜及豆類，如波菜、椰菜花、豌豆、扁豆、蘑菇、豆漿及豆腐等，並不會引起尿酸升高。

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3. 控制體重

廖文嘉說，體重超標也是一個危險因子，因其代表身體中相較體重正常者，有更多的細胞在新陳代謝，製造出更多的尿酸。

4. 肉類適量

肉類是很好的蛋白質來源，因此要做的是選擇好肉，而不是尿酸高就完全不吃肉。多白肉少紅肉，選擇的順序是以無腳（魚）最為優先，其次是兩腳（雞、鴨），再來是四腳（牛、羊、豬）。

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