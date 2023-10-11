痛風｜飲食不節制吃錯食物易致病！中醫教三餐這樣吃才能遠離痛風

只有少部分痛風患者是因遺傳因素導致，多數人是因飲食不節制、吃的食物不對、吃的方式不對等原因，長久造成身體負擔，最終形成痛風。



醫師指出，痛風患者在吃飯時要注意不要暴飲暴食，三餐定時定量，才能讓腸胃規律工作，維持身體健康。

如何吃三餐才能遠離痛風？（點擊下圖看清👇👇👇）

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三餐定時定量 才能讓腸胃規律工作

台灣中醫師李俊儀指出，吃飯時間不規律對腸胃的影響非常大，會影響尿酸代謝，造成尿酸代謝異常，增加發生痛風的風險，所以定時定量吃，就是要讓腸胃規律工作、減少消耗，這樣人在白髮蒼蒼時，也能吃點美食、喝點飲料，實現飲食自由。

三餐這樣吃 低GI食物幫大忙

李俊儀表示，痛風患者的三餐可以參考以下方式來進行：

1. 早餐要吃好

早餐的熱量佔一天30％～40％，要吃得健康，而不是吃得多或狂吃大魚大肉，推薦吃雞蛋、乳酪、奇異果、全麥吐司、燕麥、番薯、粟米等。低GI的早餐可延緩血糖升降速度，維持血糖濃度，同時還能維持飽足感，不只能讓早上的頭腦清楚運作，甚至中午吃午餐時還不會太餓。

2. 中餐分兩種

中餐的熱量佔一天20％～30％，可根據工作類型分為戶外型和室內型兩種：

戶外型

戶外型工作者因工作內容常屬於體力活，會在太陽下大汗淋漓的工作，所以飲食需要低GI食物配大量優質蛋白質，並補充足夠的水分，肉類、海鮮的嘌呤都較高，所以儘量能以雞蛋、牛奶替代最好。

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室內型

室內型工作者因為常常久坐久站，運動量少但是腦力過度運用，所以飲食需要配上低GI食物和大量富含維他命、礦物質的水果，推薦吃雞蛋、燕麥、番薯、粟米、瘦肉、魚肉、雞胸肉、椰菜花、南瓜、冬瓜、火龍果、奇異果等食物。

3. 晚餐少吃麵類

晚餐的熱量佔一天30％～40％，晚餐多數會和家人、朋友一起吃，聊天時不免多吃了幾口，建議餐桌上不要放飯、麵類，要以肉、菜為主，豆類也不要放，如黃豆、綠豆、紅豆，避免腸胃脹氣。推薦吃低GI食物和富含膳食纖維的蔬菜，如芥蘭、椰菜花、菠菜、木耳、金針菇等，肉類要少吃五花肉，多吃雞胸肉、瘦豬肉、菲力（牛柳）最好。

6項引起痛風的風險因子（點擊下圖看清👇👇👇）

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不暴飲暴食 才是健康的開始

李俊儀建議民眾，聚餐不只吃下大量脂肪和糖分，還容易攝取過多的嘌呤，增加身體尿酸的濃度，還會影響體內膽固醇、醣類的平衡，造成高尿酸、高血糖的風險，所以想要身體好，首先就是要做到不暴飲暴食，不只能遠離痛風，也要擺脫肥胖，餐餐吃到7分飽就好，才能正常規律的供給身體能量。

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