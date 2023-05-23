夏天到來，天氣又悶又熱，不少人愛吃冰鎮水果消暑，還有各種各樣的手搖飲品和含糖飲料，然而高糖的食物和飲料，即使是水果，多吃也會使身體攝取過量糖份而發胖，不單止攝取過量能量，還會對肝臟造成相當大的負擔。不可不知的是肝臟是人體內臟最大的器官之一，也是十分重要的排毒器官，除了負責製造膽汁和脂肪化謝之外，還會排走身體各種毒素，但都市人的飲食習慣總是高糖高脂高鹽，脂肪肝這個疾病因而變得相當普遍，即使非肥胖人士都會患上脂肪肝，想要護肝消脂就要從飲食著手，以及透過家期檢查追蹤身體的狀況。



脂肪肝您「中」了嗎？

香港中文大學曾進行一項研究，赫然發現香港約有100萬人患上脂肪肝，更是亞洲地區中人數最高。而根據衞生防護中心的資料顯示2015年的非酒精性脂肪肝的患病率為27.3% ，男性達36.8% ，而女性則有22.7%。而患脂肪肝率隨年齡增長而提高，由年齡少於30歲人士的14%上升至超過70歲人士的67%，而換句話說幾乎每七個人之中就有一個人有脂肪肝，而年輕人口中更有近兩成已有肝臟疾病，而當中的原因相信與飲食及生活習慣有關。

脂肪肝是怎樣形成？

脂肪肝是指肝臟裡有過量的脂肪堆積，一旦肝臟的脂肪量達5-10%就會形成脂肪肝，而太多脂肪在肝臟積聚的話會使肝臟的排毒功能有所減損，使毒素滯留在體內影響身體健康。而非酒精型脂肪肝的形成主要與飲酒以及肥胖、高血脂、糖尿病以及高血壓有關，當身體製造過量脂肪而轉換脂肪為能量的速度而不斷將脂肪堆積在肝臟細胞，便會患上脂肪肝。

常見的脂肪肝類型

酒精型脂肪肝：飲酒過多使肝細胞合成脂肪所導致



肥胖型脂肪肝：因肥胖而使過多脂肪堆積在肝臟中



糖尿病型脂肪肝：糖尿病患者特別是2型糖尿病容易患上脂肪肝



營養缺乏型性脂肪肝：由於蛋白質吸收不夠同時攝取過量糖類而導致肝臟蛋白質合成障礙



藥物型脂肪肝：由於藥物的服用阻礙肝臟蛋白質合成導致脂肪肝



解暑吃水果也會有脂肪肝？

曾有台灣新聞報道一名患有中度脂肪肝的病患靠着少吃水果而使肝臟回復正常狀態，而且在一年瘦近10公斤，而原因在於該名病人委喜愛吃大量水果，例如西瓜、鳳梨、葡萄、芒果等等，甚至一天吃掉一個鳳梨，水果是營養豐富的食物，那為什麼會與脂肪肝有關呢？有許多人以為水果是天然的食物，多吃對身體也沒有負擔，但其實任何食物不管是人工還是天然過量攝取還是對身體產生負面影響，而水果其實含豐富果糖，果糖是糖的一種，屬於單糖類在身體容易被吸收，它相對會刺激胰島素分泌且會使血糖升高的葡萄糖來說相對更健康，然而要留意的是果糖的代謝方式是直接由肝臟轉化並儲存為脂肪，而當攝取大量果糖來不及運出肝臟排解就會堆積在肝臟之中，長期容易引發脂肪肝。

而糖之所以在健康飲食金字塔中屬於「吃最少」的種類，因為糖是沒有任何營養素，而由於各種食物飲料本身都含有糖份，所以很容易攝取過量，世界衞生組織和聯合國糧食及農業組織建議健康人士把糖份攝取量，限於每天總熱量攝取量的10%或以下。如果每天消耗2000卡路里來的話，每天糖份總攝取量不應超過50克，包括含天然糖份及添加的糖份，而單是100克的葡萄已含有18.1克左右的糖份，還未計其他食物所含的糖量，所以水果吃過量也容易肥胖以及助長脂肪肝，更別提消暑的手搖飲品。

易引發脂肪肝高升糖指數、高熱量食物：

❗ 油炸類食物例如炸雞

❗ 各類中西方式甜品

❗ 高糖量的飲品如汽水、果汁

❗ 精緻碳水化合物如白飯、麵包、麵食



誰是脂肪肝高危人士？ ．高膽固醇

．高血脂

．飲酒習慣

．基因遺傳

．肥胖

．糖尿病

．三酸甘油脂過高

脂肪肝症狀

輕度的脂肪肝一般難以察覺，大多數的患者只有在進行體檢才會發現肝臟出現問題，或是脂肪肝的病情進入中度甚至重度嚴重才會有疲倦、食慾下降、腹脹等症狀，然而這些症狀亦難以被表面確認為脂肪肝。

．上腹疼痛

．異常疲倦

．食慾下降

．腹脹

脂肪肝與肝癌

中度的脂肪肝有機會合併肝臟發炎，已經有機會出現肝硬化，至重度脂肪肝時已出現嚴重的肝臟纖維化，而脂肪肝是否有機會演變成肝癌，就視乎肝臟發炎的程度，有醫師指出肝硬化的病患高達三成有機會演變成肝癌。

輕度脂肪肝：肝臟脂肪含量大約5-10%



中度脂肪肝：肝臟脂肪含量大約10-15%



重度脂肪肝：肝臟脂肪含量超過30%



消脂護肝食療

如果要改善脂肪肝的問題，飲食上就會避免高糖油高會導致身體積聚脂肪，除此之外也可以適量攝取以下營養素以協助消脂護肝：

．膽鹼膽鹼可以協助身體強化肝細胞膜，當膽鹼在體內轉變成卵磷脂的時候可協助清除過多的脂肪，雞蛋、十字花科蔬菜、蘑菇、藜麥等含豐富膽鹼。



．維他命b2：維他命b2可以幫助碳水化合物、蛋白質、脂肪的代謝，納豆、鰻魚、乳酪等可以獲取維他命b2。



．維他命b12：維他命b12會參與脂肪酸氧化，一旦缺乏維他命b12就會使三酸甘油脂堆積在肝細胞，雞蛋黃、三文魚、蠔等有豐富維他命b12。



．甜菜鹼：有助身體為肝臟排走毒素並避免化學毒素入侵人體損害肝臟，可以從菠菜、甜菜根、章魚等攝取甜菜鹼。



．蛋胺酸：又稱為甲硫胺酸，可以幫助身體分解脂肪以及預防肝臟的脂肪堆積，豆類如黃豆、黑豆，肉類如魚肉、番茄等均含蛋胺酸。



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