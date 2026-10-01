香港腳穿涼鞋/擦藥膏沒效？醫破解3大迷思　四大病症幫助自我判斷

足癬（Athlete's foot）俗稱香港腳，是一種遭黴菌感染所造成的皮膚疾病，尤其高溫又潮濕的時候，適合黴菌生長，是香港腳的好發時節。



台灣雙和醫院皮膚科主任施怡賢表示，香港腳常見三大迷思包括「腳底癢才是香港腳!?」、「擦藥膏擦很久了永遠不會好!?」、「穿涼鞋最通風對香港腳最好!?」其實，香港腳治療並不困難，只要找出癥結並予以改善，就有機會根治，踏出乾爽暢快的步伐。

香港腳四大型態：

1泡：紅疹水泡

2厚：角質增厚

3縫：趾縫脫皮

4爛：皮膚潰爛



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迷思一 香港腳、汗皰疹 傻傻分不清楚？

曾有患者出現脫皮、小水泡，原以為是汗皰疹，就醫評估後卻發現是香港腳，疑惑問：「可是我的腳又不會癢，香港腳不是會癢嗎？我這個完全不會癢耶！」

香港腳其中一種表現形態與汗皰疹的相似，可能出現小水泡、足部側面有紅疹，偶爾搔癢感，因此大家容易搞混。不過是否為香港腳，看的並非單純「癢不癢」，而是要綜合上述四大型態表現來判斷，且香港腳較常「單腳出現」，而汗皰疹則是較常「對稱出現」，但臨床上也不少非典型表現，增加診斷困難度。

大家若是出現上述症狀卻長年無法解決，或是擦藥後症狀時好時壞、反反覆覆，治療看不到終點，可到專門的醫療院所進一步做顯微鏡檢查，取足部皮屑確認是否有黴菌菌絲，門診當天即可釐清診斷，正確用藥改善狀況。

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迷思二 藥膏成分越多越好？

黴菌難纏，香港腳不易「一次斷根」。不少人購買市售的三合一或四合一藥膏，以為成分多效果比較好，「多管齊下」、「亂槍打鳥」，怎麼擦都可以治療任何一種皮膚病。

然而，施怡賢提醒：「香港腳患者，盡量不要自行使用含有類固醇的複方外用藥，可能會讓感染更加嚴重！」市面上的多合一藥膏成分包含類固醇、抗黴菌藥、抗生素等等，其中的抗黴菌成分可治療香港腳，但類固醇藥物的作用會使黴菌感染更猖獗，容易造成香港腳「無法斷根」。

大家或是長期困擾於香港腳，可將多合一藥膏改為使用單方藥物，也就是用只含抗黴菌的藥膏來治療香港腳，才能根除惱人的黴菌，不再癢得摳腳。

迷思三 穿涼鞋可以加速痊癒？

許多香港腳患者會直接穿著涼鞋出門，或是一到辦公室就把鞋襪脫掉，換上室內拖鞋，認為比較不會讓水氣悶著腳，造成黴菌滋長。

但為何仍然沒有痊癒呢？施怡賢指出，人會出腳汗，穿襪子其實比打赤腳衛生，襪子會吸汗，可以每天清洗，但是涼鞋與拖鞋不可能天天清洗，若足部皮膚仍然天天接觸沒有清潔的髒鞋，並無助益。

因此，香港腳患者日常保養重點，在於注重更替鞋襪、保持乾爽清潔，家中環境如浴室鞋櫃容易潮濕環境，使用除濕用品保持乾燥，有助抑制黴菌滋生。

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常見問題解答 (FAQ)

我除了有香港腳，最近連「跨下」也常常覺得很癢、還會脫皮。這是不是香港腳的黴菌傳染上去了？我已經換穿最寬鬆的四角褲了怎麼還是很癢？ 非常有可能是黴菌感染（俗稱股癬）！當您有香港腳時，若穿脫內褲不慎，黴菌很容易隨著衣物接觸傳染到胯下。此外，泌尿科醫師提醒，有胯下癢困擾的男性常有一個迷思：「內褲越寬鬆越好」。其實，過度寬鬆的內褲反而容易讓陰囊與大腿內側頻繁摩擦，若加上流汗悶熱，更是黴菌滋生的溫床。建議挑選材質吸濕排汗、且能適度隔開胯下皮膚的貼身內褲，才能有效保持乾爽。 我媽媽最近到了更年期，常常沒動也滿身大汗、晚上還會盜汗。結果她原本已經治好的香港腳又復發了，這跟更年期流汗有關係嗎？ 是的，這有很大的關聯！香港腳黴菌最喜歡「高溫潮濕」的環境。更年期婦女常因荷爾蒙變化引發嚴重的「潮熱、盜汗」，若身體與手腳頻繁出汗卻未及時擦乾更換鞋襪，的確極易讓潛伏的黴菌死灰復燃。建議媽媽除了繼續治療香港腳，也要從根本解決更年期的不適。目前中醫針對更年期「陰虛火旺」引發的潮熱失眠，有很好的調理效果，從體質改善才能全面提升生活品質。 我爸有高血壓，醫師建議他每天要多走路運動來降血壓。但他抱怨香港腳破皮走路很痛就不想動，降血壓除了吃藥真的只有走路這招嗎？ 雖然香港腳發作時走路確實不舒服，但千萬別因此放棄運動！心臟外科醫師指出，高血壓是無聲的殺手，除了規律服藥，透過調整飲食（如減醣飲食）與「規律的走路運動」確實是逆轉高血壓的關鍵秘訣。建議爸爸盡快尋求皮膚科醫師，使用正確的抗黴菌藥膏將香港腳治癒（切勿亂塗偏方），這樣才能穿上舒適的運動鞋，安心邁開步伐，找回心血管健康！

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

