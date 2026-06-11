風癩｜天氣熱易發蕁麻疹　中醫教3日常預防方法　2穴位舒緩止癢

一般而言蕁麻疹（風癩）好發在天氣轉換之際，但其實夏天也是好發的季節，許多病患只要曬到太陽、流汗，或進入冷氣房就會出現，而且非常癢，甚至越抓越癢。



該怎麼預防蕁麻疹發作以及止癢呢？以下就來告訴你。

為什麼會誘發蕁麻疹？

蕁麻疹是種過敏反應，當皮膚受到外界刺激，例如食物、藥物、陽光、冷熱、指甲搔抓的刺激，身體就會產生組織胺（histamine）來調節免疫，進而產生蕁麻疹的症狀。

而組織胺是由肥大細胞（Mast Cell）和嗜鹼性球（Basophils）所分泌，會產生血管擴張、通透性增加的「血管性水腫」，而有紅、腫、熱、痛、搔癢的症狀，可能出現在任何皮膚表面。

中醫看蕁麻疹，與風、濕、熱有關

蕁麻疹好發於身體水分代謝失調，使得濕氣滯留在體內的「痰濕體質」者。身處濕熱氣候的台灣，飽受蕁麻疹困擾的患者眾多，只要天氣變得潮濕、炎熱，皮膚受到刺激後，狀況就會更加嚴重。

蕁麻疹預防方法、穴位止癢（heho健康提供）

用中醫觀點看蕁麻疹，又稱作風疹塊、鬼飯疙瘩、癮疹，是為人體受風、濕、熱侵襲而產生。「風」為四季不正常運行時作用在人體的現象，「濕」是所處氣候與生冷飲食所造成，而「熱」即是天氣與油炸、辛辣等重口味的飲食。尋求中醫治療時，多使用祛風、清熱、化濕的藥物來治療，先解決腫脹與搔癢的急性問題後，再依照患者體質調整用藥，達到預防再次發生的效果。

杜絕蕁麻疹不靠藥，從三要點預防改善更有效

杜絕蕁麻疹再發，或讓蕁麻疹好得快，健康的生活習慣很重要，建議做到以下幾點：

一、飲食上

避免容易誘發蕁麻疹的食物，如羊肉、牛肉、鴨肉、鵝肉、辛辣食物、酒、咖啡、食品添加物、水楊酸高的蔬果等；多補充維他命C的飲食，維他命C可以降低發炎，減低蕁麻疹症狀。

二、生活上

找出誘發因素，根據個人不同誘發原因採取不同作法。因藥物所誘發，則禁止服用；受衣物影響，則避免穿此類衣物；因冷熱刺激造成，應少量逐步接觸，以增加適應性；因為流汗所誘發，則保持身體乾爽。

三、心理上

蕁麻疹的發作和加重，個人的情緒是重要因素，保持健康的心態抗病，適時緩解自身的壓力，不只能夠減少蕁麻疹的發作時間，更有機會讓疾病達到痊癒。

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按摩２穴道就能舒緩止癢

若發病很急，皮膚又癢又腫，在就醫前可以按壓兩穴位舒緩。

1. 曲池穴：位於手肘彎曲外側的橫紋尾端。

2. 血海穴：位於膝蓋內上角，往內往上約三指幅處。

症狀嚴重時，改善不適可以這樣做

蕁麻疹發生時不可抓癢患處，會使皮膚更紅腫、紅疹更擴大，或併發濕疹，讓搔癢症狀加重。蕁麻疹輕微皮膚症狀一般不需治療，會自行痊癒。若希望緩解症狀，或症狀較嚴重時，可用以下方法舒緩

1. 輕度拍打、冰敷患處，降低搔癢感、舒緩腫脹

2. 多喝水加速組織胺代謝

3. 口服與注射抗組織胺（antihistamine）

4. 類固醇（steroid）



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