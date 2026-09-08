汗皰疹｜手腳起水泡極痕癢？醫揭汗皰疹成因　戒食5類食物防復發

你有時會在手指、手掌或腳底冒出小水泡，而且還奇癢無比？別以為只是單純皮膚乾癢，這可能是「汗皰疹」作怪。



汗皰疹通常與過敏體質有關，當壓力過大、天氣濕熱或接觸刺激物，就容易誘發反覆發作的水泡型濕疹。中醫認為這與體質偏濕熱有關，而西醫則多與過敏反應及皮膚屏障受損有關。無論是哪種說法，關鍵在於：從日常飲食下手，就能大大降低發作機率！

汗皰疹預防方法（按圖👇👇👇）

5方法預防汗皰疹（01製圖）

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汗皰疹是什麼？成因有哪些？

汗皰疹（Dyshidrotic Eczema）是一種慢性、反覆發作的濕疹型皮膚病，好發於手指、手掌與腳底，症狀為成群的小水泡，常伴隨劇癢、乾裂甚至脫皮，汗皰疹成因可能與以下因素有關。

1. 過敏體質（如異位性皮膚炎、氣喘）

2. 接觸刺激物（清潔劑、金屬、乳膠）

3. 情緒壓力

4. 溫濕度劇烈變化

5. 流汗、悶熱



濕熱體質真的比較容易長汗皰疹？

答案是有可能的。中醫將汗皰疹歸因於「濕熱內蘊」，當體內濕氣與熱氣無法順利排出，便會藉由皮膚表現出來。而這樣的說法，其實也得到部分現代研究的間接呼應。

根據《International Journal of Dermatology》2022年一篇系統性回顧，汗皰疹患者普遍有腸道微生物失衡、免疫系統過度活化的情況，導致皮膚發炎。這與中醫中「脾胃失調→濕熱內生→毒從表出」的邏輯類似。此外，德國漢堡大學醫學中心的研究也指出，高脂、高糖飲食會導致皮膚屏障功能下降與發炎反應增加，是慢性濕疹（包含汗皰疹）重要誘因之一。

預防汗皰疹怎麼做？日常注意5件事

1. 遠離刺激源

減少接觸清潔劑、乳膠手套、金屬物品，工作時可戴棉質內襯手套。

2. 保持皮膚乾爽

勤洗手後務必擦乾，腳底易出汗者選擇透氣鞋襪，避免潮濕悶熱。

3. 避免高壓與熬夜

長期壓力與睡眠不足都會加重免疫紊亂，讓汗皰疹容易反覆發作。

4. 慎選保濕產品

選用溫和無香料的護手霜、凡士林、天然油脂，有助於修復皮膚屏障。

5. 調整飲食體質

少吃刺激性、油炸、辛辣食物，改以清淡、健脾化濕的飲食，有助改善體質。

少吃這5種食物！大幅降低汗皰疹發作率

1. 油炸食物

如炸雞、薯條、炸甜甜圈等，含大量飽和脂肪與氧化油脂，會促發身體發炎反應、加重濕熱體質。

2. 辛辣刺激物

辣椒、胡椒、麻辣鍋等容易刺激免疫系統，讓體內熱氣上升，使皮膚發炎反應更明顯。

3. 精緻糖類

如蛋糕、汽水、糖果等，會造成血糖波動與皮脂分泌異常，進一步破壞皮膚屏障。

4. 酒精飲品

酒類會使體溫上升、毛細孔擴張，導致出汗量增加、皮膚更容易受到刺激。

5. 高濃度乳製品與乳糖類

部分濕疹患者對乳糖較敏感，可能會誘發過敏反應；尤其是奶茶、起司等高濃度製品要適量攝取。

哪些食物有助改善濕熱體質、預防汗皰疹？

1. 綠豆湯

富含抗氧化成分，有助清熱解毒。

2. 薏仁

被中西醫共同認可的利濕聖品，有助消水腫、改善濕氣重。

3. 山藥

健脾養胃，可改善脾虛型濕熱體質。

4. 冬瓜

低熱量、高鉀質，有助利尿排濕。

5. 紅豆湯（少糖）

補氣排濕佳品，記得避免過甜。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】

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