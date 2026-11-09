50歲男常聞到不存在煙味確診腦膜瘤　醫生揭嗅覺異常2種主要類型

聞到身邊他人察覺不到的氣味，可能無關伴侶出軌，反而暗示自身健康亮起紅燈。台灣耳鼻喉科醫師陳亮宇分享一則臨床案例，一名50多歲上班族長期聞到公司內根本不存在的煙味，經腦部核磁共振（磁力共振掃描）檢查後，發現前額葉長了一顆腦膜瘤，正壓迫著嗅覺神經，導致患者出現幻覺性嗅覺異常。



陳亮宇在社群平台發布影片，詳細說明嗅覺異常的兩種主要類型。首先，人體嗅覺神經直接從腦部延伸至鼻腔最上方，若鼻腔內長有息肉或腦內存在腫瘤，患者可能聞不到一般人能察覺的氣味。第二種情況則與前述案例相符，患者聞到他人聞不到的氣味，例如伴侶身上的煙味或香水味只有自己聞得到，或總覺得某處特別臭而他人卻未有同感。

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這名患者初期症狀並不明顯，但隨著時間推進，聞到的幻覺煙味越來越濃烈。患者曾輾轉至多家耳鼻喉科診所檢查，均未發現異常，直到陳亮宇為其進行鼻腔檢查同樣未發現鼻息肉後，基於對患者陳述的信任，建議其改掛神經內科進一步檢查。腦部核磁共振影像清楚顯示，前額葉確實長有腦膜瘤，且已壓迫嗅覺神經。

陳亮宇強調，嗅覺異常的原因複雜多樣，患者在發現自己聞不到他人聞到的氣味，或反之聞到他人聞不到的氣味時，不應急著懷疑伴侶或責怪他人。因為問題的根源很可能不在於對方，而是自身健康出現了需要重視的警訊。

他特別提醒大家，當嗅覺出現異常變化時，應及時尋求醫療專業人士的評估與診斷，以排除潛在的神經系統疾病。

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