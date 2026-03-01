腫瘤｜75歲翁中耳炎致臉癱？醫：這4類是高危人士 不要過度挖耳
撰文：中天新聞網
出版：更新：
一名75歲張姓老翁因右耳反覆出現耳痛、耳脹症狀，甚至不斷流出惡臭膿液，在診所治療多日仍未見改善。轉往大醫院檢查後，病況出現恐怖反轉，張翁不僅外耳道紅腫積膿，更出現顏面神經麻痺導致右臉癱瘓，家屬見狀嚇得跪求醫師救命。
台北慈濟醫院耳鼻喉科鄭靜雯醫師透過顳骨電腦斷層檢查後確診，張先生罹患慢性中耳炎併發膽脂瘤，病灶已侵蝕顱底骨質，甚至壓迫神經導致臉部癱瘓。鄭靜雯指出，膽脂瘤雖為良性腫瘤，卻具備極強破壞力，由角質物質堆積而成，會持續侵蝕骨質、破壞聽小骨。
相關文章：耳朵清潔｜耳朵痕癢因過度清潔？8原因導致耳朵癢兒童易患中耳炎👇👇👇
+14
醫師形容膽脂瘤就像耳內的「小怪獸」，若未及時處理，不僅會導致聽力喪失，更可能引發劇烈暈眩。鄭靜雯強調，由於膽脂瘤鄰近大腦，嚴重時可能導致腦膜炎、腦膿瘍等致命後果，絕對不容小覷。
由於張先生的病灶已破壞乳突並侵蝕顱底，醫療團隊緊急安排「鼓室重建」與「乳突鑿開術」。手術過程中，醫師從耳後切開，完整清除膽脂瘤病變組織，並同步修補耳膜與顱底缺損。術後張翁恢復良好，原本癱瘓的臉部神經也奇蹟般地完全恢復功能。
鄭靜雯醫師提醒，約有一成的慢性中耳炎患者會合併膽脂瘤，其中「鼓膜穿孔、中耳負壓、唇顎裂兒童、耳咽管功能不佳」這四類人是高風險族群。醫師特別點出大家常犯的錯誤，過度或不當挖耳朵容易造成外耳道受傷或耳膜穿孔，反而增加感染風險。
鄭靜雯強調，若發現耳朵長期流膿、反覆發炎，或伴隨聽力下降、耳痛等症狀，一定要盡速就醫，才能守住聽力也守住健康。
相關文章：捏鼻打噴嚏極傷身？醫生警告：增中耳炎風險嚴重可致耳膜撕裂👇👇👇
+3
中耳炎丨未妥善處理恐致失聰！好發3歲以下孩子曾患這病要小心耳屎｜棉花棒不適合清潔耳朵？1族群易出現耳垢游泳耳需定期清潔30歲男耳機天天戴耳道長霉菌 醫生提醒高頻聽力受損或會提前退化外耳炎｜耳朵癢痛成因多小心細菌感染！嚴重恐損聽力3招防外耳炎聽覺健康｜電視音量愈開愈大還聽不見？聽力變差竟是耳硬化症惹禍
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」