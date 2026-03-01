腫瘤｜75歲翁中耳炎致臉癱？醫：這4類是高危人士　不要過度挖耳

一名75歲張姓老翁因右耳反覆出現耳痛、耳脹症狀，甚至不斷流出惡臭膿液，在診所治療多日仍未見改善。轉往大醫院檢查後，病況出現恐怖反轉，張翁不僅外耳道紅腫積膿，更出現顏面神經麻痺導致右臉癱瘓，家屬見狀嚇得跪求醫師救命。



台北慈濟醫院耳鼻喉科鄭靜雯醫師透過顳骨電腦斷層檢查後確診，張先生罹患慢性中耳炎併發膽脂瘤，病灶已侵蝕顱底骨質，甚至壓迫神經導致臉部癱瘓。鄭靜雯指出，膽脂瘤雖為良性腫瘤，卻具備極強破壞力，由角質物質堆積而成，會持續侵蝕骨質、破壞聽小骨。

醫師形容膽脂瘤就像耳內的「小怪獸」，若未及時處理，不僅會導致聽力喪失，更可能引發劇烈暈眩。鄭靜雯強調，由於膽脂瘤鄰近大腦，嚴重時可能導致腦膜炎、腦膿瘍等致命後果，絕對不容小覷。

由於張先生的病灶已破壞乳突並侵蝕顱底，醫療團隊緊急安排「鼓室重建」與「乳突鑿開術」。手術過程中，醫師從耳後切開，完整清除膽脂瘤病變組織，並同步修補耳膜與顱底缺損。術後張翁恢復良好，原本癱瘓的臉部神經也奇蹟般地完全恢復功能。

鄭靜雯醫師提醒，約有一成的慢性中耳炎患者會合併膽脂瘤，其中「鼓膜穿孔、中耳負壓、唇顎裂兒童、耳咽管功能不佳」這四類人是高風險族群。醫師特別點出大家常犯的錯誤，過度或不當挖耳朵容易造成外耳道受傷或耳膜穿孔，反而增加感染風險。

鄭靜雯強調，若發現耳朵長期流膿、反覆發炎，或伴隨聽力下降、耳痛等症狀，一定要盡速就醫，才能守住聽力也守住健康。

