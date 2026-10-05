杭州女食2小時自助餐「肚脹如球」 醫生：消化不及恐致多器官衰竭

近日，浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科接診了一宗罕見病例：一名24歲女子在吃完2小時自助餐後，胃部被急劇撐大，腹部腫脹得如同氣球一樣。由於無法嘔吐也無法排便，醫療團隊最終只能為她進行開腹手術，從其胃中清出重達1.5公斤的食物殘渣，才化解了這場急性胃擴張危機。



內地媒體《都市快報》報道，浙大二院急診醫學科副主任醫師盧驍分享，這名24歲女子小李（化名），之前為了減肥一直有長期刻意節食的習慣。最近，小李進入了減重平台期，為了突破瓶頸並滿足食慾，她決定選擇自助餐作為自己的「放縱餐」。

在2小時內，小李短時間內吃下了大量食物。然而，隨之而來的卻是嚴重的身體不適。由於短時間內有大量食物堆積在胃部，小李的胃部被急劇撐大。「當時的情況真的就是肚子鼓得像球一樣，她既吐不出來，也無法正常排便。」

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下胃管引流失敗 胃內高壓逼使醫生開腹救命

小李被送抵急診室後，醫療團隊迅速展開搶救。為了減輕她胃部的壓力，醫生首先嘗試為她下胃管，希望將胃內堆積的食物引流出來。然而，由於小李在短時間內吞下的食物量實在太大，且胃酸已經難以分解這些堆積如山且緊實的食糜，胃管完全無法將食物引出。

盧驍醫師解釋，人體的胃確實具有相當大的彈性，像氣球一樣可以擴張到正常狀態的5至10倍，但它依然存在著明確的生理上限。當大量食物在極短時間內堆積在胃裡，胃酸來不及進行正常的消化分解，堆積的食糜就會在胃內形成極高的壓力。

這種胃內高壓狀態十分危險，如果不能及時解除，會導致胃壁血流受阻，進而引發腸道細菌移位，誘發膿毒症（敗血症）以及全身多臟器功能衰竭等致命併發症。在下胃管無效、胃內高壓無法緩解的緊急情況下，醫生團隊只能果斷採取開腹手術，從小李的胃裡取出了1.5公斤重的未消化食物殘渣，這才成功保住她的性命。

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台灣大胃王曾分享暴食後胃部CT照 器官全被擠壓

台灣知名大胃王YouTuber小慧曾公開自己進食前後的胃部電腦斷層掃描（CT）對比照。只見飽餐後的胃部如一顆巨大的水球，膨脹後的胃部幾乎填滿了整個腹腔，甚至下垂延伸至骨盆腔上方。周邊的肝臟、膽囊、腸道等器官被極力推壓至腹腔邊緣，空間被擠壓得極其狹窄，視覺衝擊力十足，連她本人都直言「被嚇到」。

圖片來源 : Instagram @xiaohui_foodie

自助餐三大高風險食材要留意

1. 高脂/高膽固醇食物（如蟹黃、生蠔、和牛、肥腸）

這類食物極難消化，過量攝入會刺激膽汁與胰液大量分泌，極易誘發急性膽囊炎或高脂血症性急性胰腺炎。

2. 生冷海鮮與刺身

生冷食物容易刺激腸胃劇烈收縮；若新鮮度不佳，更可能引發急性腸胃炎或細菌感染。建議適量即可，切忌混雜大量冰飲一同食用。

3. 高糖甜品與碳酸飲料

氣泡飲料（汽水、啤酒）會在胃裡釋放大量二氧化碳氣體，讓原本已經塞滿食物的胃部內部壓力驟升；高糖甜品則容易引起胃酸過度分泌與腹脹。