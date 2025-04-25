心情差就暴飲暴食？一文教你辨識情緒性飲食 改善從行為模式著手

雖然大部份人都喜歡享受美食，但一旦心情不好而有異常的飲食行為，不論情緒高漲或低落，則可稱為「情緒性飲食」。精神科專科醫生潘曉樺表示，情緒性飲食是許多人面對壓力時的常見反應，雖然它並不相等於厭食、暴食等的飲食失調症，但同樣需要小心處理。



潘醫生解釋情緒對飲食行為的影響可分為兩方面：

增加進食作為處理壓力的方法：其實處理壓力有很多不同方法，但若經常借助暴飲暴食來宣洩壓力，尤其是進食一般稱為 「Comfort Food」的高糖、高熱量食物，長期當然會影響身體健康，增加三高的風險。而且進食了大量食物後可能會產生內疚感，或者擔心自己會變得肥胖，因而帶來另一種壓力，造成惡性循環，令情緒愈來愈差。

消極情緒會令食慾下降 : 當情緒非常低落時，可能會影響食慾，導致不太想進食。潘醫生提醒「情緒與飲食行為息息相關，它可能會使食慾上升或下降 。所以情緒對飲食行為有不同的影響，不能單憑食量的多少來分辨。」

罹患情緒性飲食的6特徵（按圖看清👇👇👇）

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學會辨識「情緒性飲食」 強行禁食恐致反效果！

那麼，如何分辨「情緒性飲食」呢？潘醫生建議注意以下重點：

最值得關注的是突然的飲食行為改變。例如，當壓力需要宣洩時，會不由自主地不停進食，無法控制自己，即使不覺得饑餓也會忍不住吃，出現「明明肚子不餓，卻想吃東西」的狀況。

不斷依賴食物來紓緩情緒，大量進食後會感到內疚 ，尤其是覺得被別人看見自己進食是一種羞恥，因此會躲起來進食。

若家人/子女出現上述情況，強行禁止他進食又是否能解決問題呢？潘醫生並不建議這樣做，「強行禁止進食並不能真正解決問題。如果我們不了解導致飲食習慣變化的根本原因，只是表面上禁止進食，並不能改善情緒。因此，最重要的是辨別飲食習慣是否受到情緒影響。如果有影響，必須同時處理情緒問題。否則，強行禁止進食可能會適得其反。」

因此，若懷疑自己或家人出現「情緒性飲食」，建議應諮詢專業人士，首先進行評估，了解整體情況，再作出相應的處理計劃。

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如何改善情緒性飲食？ 先要了解行為模式！

潘醫生指出，情緒性飲食本身並不一定是疾病，可能只是個人用來處理情緒的一種方法 。要改善這種情況，我們可以嘗試使用「ABC行為分析法」來了解自己的行為模式。

例子：

A（Antecedent）前因：今天上班給客人無故取鬧，所以心情非常鬱悶



B（Behaviour）行為：放工後，吃了兩大包薯片和一排朱古力



C（Consequence）結果： 取得短暫的快感，但過後便有了後悔的感覺， 心情更加鬱悶



潘醫生表示：「透過ABC模型持續記錄自己情緒性飲食的前因後果 ，我們可以分析這些情況有沒有重複出現的模式。當再次遇到類似的情況時，我們應先停下來，然後提醒自己除了進食以外，其實還有其他調節情緒的方法，例如運動、靜觀、放鬆練習等。 」

如果情緒性飲食伴隨焦慮或抑鬱症狀，就需要針對這些症狀進行治療。潘醫生表示：「一般來說，焦慮症或抑鬱症的理想治療方法是藥物結合心理治療。目前有許多不同種類的抗抑鬱藥，如果某一種藥物效果不理想，可以更換藥物或使用不同抗抑鬱藥的組合，以達到更好的效果。在心理治療方面，認知行為治療是一種常用的方法，有助於患者改變思考行為模式，緩解焦慮和抑鬱。」