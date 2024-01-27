腸胃健康｜台男一次吃60隻蝦引腸阻塞！暴飲暴食可增糖尿病風險

年節聚餐多，小心暴飲暴食可能引起腸阻塞。



台灣一名40歲男子因一次吃下60隻蝦子和其他食物，結果小腸腫脹差點撐破，插了3天鼻胃管、住院5天才出院。醫師提醒，突然的暴飲暴食可能引起腸阻塞，嚴重甚至需要開刀。

腸阻塞症狀及預防方法（點擊圖片查看👇👇👇）

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男子暴飲暴食 胃脹大5倍、一半的小腸腫脹

台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師在Facebook分享這個案例，強調正確的飲食觀念很重要，除了選對食物以外，更重要的是不要突然「暴飲暴食」。他表示，這名40歲男性，是急診會診外科，他一去就看到電腦斷層掃描結果，發現患者的胃已經脹到正常胃的5倍大，近端的小腸也非常脹，大概有一半的小腸都腫脹。一般這樣的情況是因為胃、小腸、大腸這條路徑某個地方被塞住。

一次吃60隻蝦子 突然暴食引起急性腸阻塞

詢問病史，患者表示肚子沒有開過刀，看起來也不像是長腫瘤。於是問他最近是不是有做什麼特別的事？結果原來是他傍晚和朋友聚餐時，誇下海口說自己食量很大，而且很愛吃海鮮。所以那一餐他吃了50～60隻蝦子，還有其他的食物。由於突然暴食，導致急性腸阻塞。

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急性腸阻塞超危險 恐敗血症需開刀

陳榮堅表示，這樣的情況其實很危險，一旦抽血發現發炎指數或敗血症指數升高時，就代表腸子快被撐破了，必須緊急開刀。幫患者抽血檢查，發炎指數有一點高，但還沒有到敗血症的程度，所以決定先放鼻胃管。

鼻胃管一放下去，馬上就出來大約1000c.c.的液體，其中混了一些血液和小小的食物殘渣。他覺得東西排出來後，舒服了許多，就要求要拔鼻管。但實際上，追蹤肚子的X光片，後面的小腸還有一大段是脹的，因此還需要忍耐一段時間。所以他一餐暴飲暴食，導致鼻胃管插3天，住院5天。

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暴飲暴食還可能提高糖尿病風險

陳榮堅表示，人體有機制維持體內恆定，當你用行為去破壞它時，可能會產生短暫的問題，甚至是長久的疾病。舉例來說，身體有升糖素和胰島素在維繫我們的血糖，所以當肚子很餓時，一直不吃東西，升糖素會拉高，讓你不會昏倒；如果餓很久突然又暴飲暴食，那大量的熱量進入體內，胰島素就得大量分泌，這樣的狀況偶爾一兩次還好，但是長期這樣的話，會導致胰島素跟升糖素錯亂，就有研究指出，不當的飲食頻率與不當的飲食量，容易造成罹患糖尿病的風險。

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