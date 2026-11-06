64歲日本名醫血管年齡僅34歲 公開20年早餐餐單 穩血糖兼抗老

現年64歲的日本心血管名醫、池谷醫院院長池谷敏郎，早於36歲接受檢查時，曾驚覺自己的「血管年齡」竟高達46歲。為挽救健康，他徹底重整飲食與生活作息。如今，他不僅成功將血管年齡逆轉至34歲，足足比實際年齡年輕30歲。他日前撰文公開自己維持逾20年的早餐習慣，強調只要食得精明，就能穩定全日血糖、抑制食慾，並有效預防內臟脂肪積聚及心血管硬化。



早餐食過量碳水化合物 恐陷「假性飢餓」惡性循環

池谷敏郎於日媒《婦人公論》撰文指出，不少都市人早餐愛吃白飯或白方包等高碳水化合物食物，容易導致血糖急升，繼而刺激胰島素大量分泌令血糖暴跌，誘發「假性飢餓感」。這種劇烈波動往往令人未到午膳時間已產生強烈飢餓感，結果午餐容易暴飲暴食，形成內臟脂肪堆積的惡性循環，成為加速血管老化的主要元兇之一。

相反，減少早餐份量並選擇低升糖指數（Low GI）食物，有助維持平穩血糖。午餐只需吃八分飽便覺足夠，下午不易出現「飯氣攻心」想瞌睡的情況，飽腹感更可延續至傍晚，連帶晚飯亦不會進食過量。

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名醫親授：20年如一日的健康早餐餐單

1. 特製鮮榨蔬果汁（必加優質油脂）

池谷醫生每天早晨均會自製一杯蔬果汁，做法簡單：

材料：胡蘿蔔1至1.5條、蘋果半個、檸檬汁適量、橄欖油少許。

功效：胡蘿蔔、蘋果與檸檬能提供適量醣分、維他命、礦物質及膳食纖維；而加入橄欖油是關鍵步驟，除有助人體吸收脂溶性營養素「β-胡蘿蔔素」外，亦能延緩胃部排空，大幅提升飽腹感。

2. 補足優質蛋白質：乳酪配蒸黃豆

他亦推介以「乳酪配蒸黃豆」補充蛋白質。乳酪中的乳酸有助抑制餐後血糖上升，而蒸黃豆則含有豐富膳食纖維，兩者相輔相成，是穩定血糖的理想拍檔。

註：池谷醫生表示由於自己患有乳糖不耐症，進食乳酪易引致腹瀉，日常會以沖繩傳統食品「花生豆腐」代替。

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研究警示：完全不吃早餐 血管硬化風險更高

針對部分人為求減肥直接跳過早餐的做法，池谷醫生提醒此舉適得其反。美國心臟病學會（ACC）早於2017年的研究報告已證實，長期不吃早餐與動脈粥狀硬化風險增加顯著相關，亦會增加患高血壓及肥胖的機率。

早餐的關鍵不在於「吃得飽」，亦非「完全不吃」，而是「提升食物質素」——以低升糖、高纖及健康脂肪為主，才是遠離「大肚腩」、保護心血管健康的根本之道。