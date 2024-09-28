減肥｜不吃早餐心臟病風險高於一般人！168斷食法暗藏3大健康危機

撰文：Heho健康
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近年相當流行一日一餐、168等間歇性斷食法，藉由長時間保持空腹，加速人體新陳代謝、增加脂肪燃燒。心臟科醫師表示，雖然斷食法可以快速瘦身，但外國幾篇大型研究揭示，長期不吃早餐不僅傷「心」，也會增加罹癌的風險。

這幾年外國許多研究發現，長期不吃早餐對健康影響甚鉅，近期有兩篇大型研究更發現，不吃早餐不僅容易傷「心」死亡的機率也高於一般人。台灣國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，有相當多的研究指出不吃早餐的人比一般人更容易罹患心血管疾病。

間歇性斷食讓你短命？（按圖👇👇👇）

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最新研究：不吃早餐死於心血管疾病的風險高於一般人

郭志東表示，吃早餐能夠啟動、喚醒身體的生理時鐘，使組織開始燃燒、釋放熱量，以應付白天的活動需求。不吃早餐則可能混淆正常的生理規律，更容易造成肥胖、胰島素敏感度降低（糖尿病原因之一）、心肌梗塞風險增加，更可能導致其他的疾病發生。

他分享美國雜誌《JET》曾發表一份追蹤10年、針對6000多人的研究，結果發現不吃早餐的人，罹患心血管疾病的機率多出87%，中風機率也高出3倍。2019年《歐洲預防心臟病學雜誌》發表的研究亦顯示，不吃早餐或睡前才吃晚餐，會使心血管疾病復發風險提高到4至5倍。

最新一篇刊登在《心血管進展及疾病（Journal of Cardiovascular Development and Disease）》期刊也得到同樣的結果。該期刊分析4篇研究、約20萬人，追蹤觀察17年發現，不吃早餐的人比一般人高出21％心血管風險，增加32％因心血管疾病而死亡的機率。

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空腹過久打亂生理規律　增加心血疾病風險

過去已有許多研究指出，不吃早餐不僅會讓人體代謝機能愈變愈差，更可能因此埋下健康隱憂。不吃早餐易引發心血管疾病？郭志東解釋，身體10幾個小時不進食，身體在缺乏熱量的情況下，必須啟動交感神經才能維持血糖的恆定。

交感神經屬於自律神經的一種，具有控制血壓的功能。郭志東解釋，當交感神經受到精神壓力等刺激時會處於興奮狀態時，會讓心跳加快、心搏排出量增加。此種狀況，偶一為之對心臟影響不大，長期下來則會對心臟帶來極大的負擔，增加心血管疾病發生的機率。

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藉由168斷食減肥埋下健康危機

郭志東並不贊成民眾採取168斷食減肥，因為不吃早餐會埋下3大健康隱憂：

隱憂1 打亂生理時鐘

身體有一定的節律，長期空腹太久會打亂生理時鐘，身體搞不清楚現在是白天還是晚上，到底該休息還是工作，長期下來會導致內分泌失衡，同時也會影響與血壓有關的荷爾蒙的分泌，使血壓的浮動變大，增加心血管疾病的發生機率。

隱憂2 影響膽固醇代謝

當身體日夜周期被打亂後，膽固醇的荷爾蒙調控會變得不穩定，影響膽固醇的代謝，造成血液中膽固醇過高引發高脂血症。血脂過高通常沒有自覺症狀，但對身體的傷害卻一點一滴地在侵蝕中，長久下來容易併發急性心臟病（心肌梗塞、猝死）、心絞痛、腦中風及週邊動脈血管阻塞等致命疾病。

隱憂3 產生胰島素抗性

過去外國大型研究發現，空腹長達10小時以上才吃第一餐，很容易吃進過量的食物，反而會造成胰島素抗性。由於食物需要胰島素進行消化及處理，過食會讓胰島細胞被迫不斷分泌胰島素，長期下來可能導致敏感度下降，影響血糖代謝進而增加罹患糖尿病的風險。

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如果民眾仍想透過此方法減肥，郭志東建議民眾只要把晚餐時間提早一點，例如8點吃早餐，12吃中餐，下午四點吃晚餐，之後就不再進食，一樣可以做到168減肥但三餐正常的飲食，可說是一舉兩得。

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