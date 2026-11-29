踏入寒冬，不少香港家庭習慣燉煮當歸羊肉湯、花膠老火湯或鹿茸等滋補食材進補。然而，若作息依然熬夜透支，即使進食再多名貴補品亦難以吸收，甚至照樣白天精神萎靡、手腳冰冷及頻繁感冒。有中醫護理專家指出，冬季養生最有效且省錢的方法其實是好好睡覺，順應節氣落實早睡晚起，讓陽氣在晚上10時至11時前順利潛藏體內修復，比盲目進補更能固護肌表及提升免疫力，同時避免加重腸胃與心血管負擔。



踏入寒冬，不少香港家庭習慣燉煮當歸羊肉湯、花膠老火湯或鹿茸等滋補食材進補。（AI生成圖片）

冬季宜「閉藏」 長期熬夜令陽氣耗散

據內地媒體《人民日報》健康客戶端報道，陝西省西安市中醫醫院耳鼻喉科主管護師張鴿婷解釋，冬季在自然界屬於閉藏的季節，人體需要充足的陽氣固護肌表、抵禦外界寒邪侵襲。人在清醒活動時，陽氣浮越於體表；唯有進入睡眠狀態，陽氣才能順利潛藏進入體內進行修復。若冬季長期熬夜，會導致陽氣耗散、毛孔開泄，令免疫力大幅下降。

進入睡眠狀態，陽氣才能順利潛藏進入體內進行修復。若冬季長期熬夜，會導致陽氣耗散、毛孔開泄，令免疫力大幅下降。（AI生成圖片）

衞生署提醒：現代人營養足 忌盲目大魚大肉

與此同時，香港衞生署長者健康服務修訂的《寒冬進補》健康資訊亦提醒，不少市民以為進食海參、花膠、牛筋等山珍海味才算進補，但現代人日常營養已相當充足，冬季飲食應講求均衡與適度，切忌盲目大魚大肉或過量攝取高鈉、高脂及含大量肥膏、皮層的補品，以免加重腸胃與心血管負擔。三高及痛風人士，更應避免高脂肪肉類與濃郁老火湯，改以多樣化清淡溫熱膳食為主。

冬季飲食應講求均衡與適度，切忌盲目大魚大肉或過量攝取高鈉、高脂及含大量肥膏、皮層的補品，以免加重腸胃與心血管負擔。（AI生成圖片）

專家教路冬季睡補 與科學進補三大原則

要落實冬季睡補與科學膳食，市民可參考以下三個具體原則：

原則一：嚴格執行早睡晚起

盡量在晚上10時至11時前上床入睡，早上無須天未亮便起床，待太陽升起、氣溫回升後再起床活動，順應陽氣生發。

原則二：睡前40°C溫水泡腳15分鐘

睡前可用約40°C溫水泡腳15分鐘，以促進末梢循環、改善手腳冰冷；惟糖尿病足部神經病變患者泡腳前，必須先用手測試水溫，以防因感覺遲鈍而燙傷。

原則三：進補前先辨清體質

若出現口乾舌燥、喉嚨痛、生暗瘡或便秘等上火症狀，說明身體處於燥熱狀態，應立即停止溫補，飲食轉為清淡並多補充溫水。