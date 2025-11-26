冬季養生必食「補腎之果」 栗子4大營養功效、中醫食療與食用禁忌

每到秋冬時節，香港的大街小巷總會飄來一陣陣令人垂涎的香氣，那就是熱騰騰的糖炒栗子。這種香甜軟糯的「堅果」，不僅是受歡迎的街頭小食，在中醫和營養學眼中，它更是冬季進補的優質食材。



接下來就讓我們一同拆解這顆小小栗子所蘊藏的豐富營養和養生功效！

🌰 栗子是「四高食物」？

從現代營養學角度來看，栗子（又稱板栗）素有「乾果之王」的美譽，它擁有四個高含量營養素，使其在堅果界中脫穎而出：

● 高維他命C： 你可能想不到，熟栗子的維他命C含量，甚至比不少水果和蔬菜還要高。維他命C有助於支持免疫系統，對於容易牙齦出血或傷口難以癒合的人士，是個不錯的補充選擇。



● 高維他命B2： 維他命B2（核黃素）的含量非常突出，若身體缺乏此營養素，容易引起口腔、皮膚等系統的炎症。



● 高鉀質： 栗子的鉀含量遠高於香蕉等常見的高鉀水果。鉀是維持身體機能的重要電解質，有助於血壓穩定，並協助肌肉正常收縮。



● 高碳水化合物： 栗子含有豐富的碳水化合物，能夠為身體提供持久的能量。因此，它不只是零食，更接近於一種主糧。



按圖看栗子的13大功效：

🍂 中醫眼中「補腎強骨」的絕佳補品

在傳統中醫的觀點中，栗子被視為「補腎之果」。它性味甘溫，具有健脾養胃、補腎強骨的功效。

中醫認為，冬季是萬物收藏、養精蓄銳的季節，正是人體氣血收斂、需要養藏精氣的時節。此時進食栗子，能夠順應自然規律，達到理想的進補效果。明代醫家李時珍、唐代孫思邈等都曾推崇栗子的滋補作用，認為它對改善腰膝酸軟、強健筋骨有益。

🍲 冬季養腎的簡單食療建議

若想在冬季更好地運用栗子來養生，可以嘗試以下兩款簡單易做的養腎藥膳：

● 烏雞燉栗子： 將去殼的栗子10粒、烏雞1 隻、生薑1塊放入鍋中，加水沒過食材，蓋上蓋蓋子以文火燜2小時，起鍋加小量食鹽即可食用。烏雞性平味甘，能滋陰益氣、補肺腎；配上栗子的補腎強筋作用，是冬季滋補的絕配。



● 栗子粳米粥：去殼的栗子8粒、粳米150克，放入鍋中，加清水適量煮粥，煮至粥熟時即可食用。 有助於健運脾胃、增進食慾，同時也能達到補腎強筋骨的功效。這是一道溫和滋潤，老少皆宜的養生粥品。



💡 享用貼士：再有營養都要學識節制！

雖然栗子營養豐富，但食用時必須注意份量，以防攝取過多熱量或引起消化不良。

● 適量為佳： 由於栗子碳水化合物含量高，大約10顆去殼的熟栗子所提供的熱量，就等同於一小碗米飯。



● 建議份量： 建議把栗子當作零食時，每次吃三、四顆，一天最多不宜超過十顆。



● 減少主食： 如果把栗子當作零食或加入菜餚中，當餐的主食（如米飯、麵包）份量應適當減少，以平衡總熱量攝取。



● 消化注意： 栗子富含澱粉質，較難消化，因此老人、小孩或消化功能較弱的人士，更應避免一次過大量食用。



下次當你在街頭聞到栗子的香氣時，不妨淺嚐幾顆，享受這份美味之餘，同時為你的身體帶來冬季的滋補與溫暖。

