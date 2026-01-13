冬季養生｜偷懶才是健康秘訣　醫生教8大方法　早起疊被竟不對？

冬天會養生的人，都是那些會「偷懶」的人。你有沒有發現，一些平時「勤快」的好習慣，到了冬天反而讓人更累更疲憊，更容易生病感冒？



其實，冬天養生學會「偷懶」，反而對身體更好。這可不是教你變懶，而是學會聰明地「節能」——把身體寶貴的能量存起來，暖好自己、養好狀態，春天才能活力滿滿！

冬季養生必學8個偷懶法（01製圖）

只需記住下面這8個「科學偷懶法」，讓你舒服過冬，健康加倍！👇👇👇

1. 起床偷個懶：多躺5分鐘，對心臟更好

早晨醒來，別急着立刻起身，特別是患有高血壓、心臟病的人群，體位突然改變可能引發意外。①

睡眠時身體處於「半休眠」狀態，醒後呼吸、心跳加快，血流加速。猛然起床，容易給老化的心腦血管帶來壓力，增加血栓、栓塞等風險。②

建議：醒來後先在床上躺5分鐘，在床上伸伸懶腰，舒展一下四肢關節，再慢慢坐起來。



2. 晨練偷個懶：等太陽出來，運動更安全

許多人習慣清晨五六點就出門鍛鍊。但冬季清晨氣溫最低，此時血管收縮明顯，可能誘發或加重心腦血管疾病。

此外，晨間霧氣較重，能見度低，加之路面可能結冰，也存在安全隱患。③

建議：冬季晨練的時間不宜太早，最好在日出1-2小時後再出門鍛鍊。



3. 疊被偷個懶：晾一晾再疊，告別細菌溫床

起床後立刻把被子疊得整整齊齊，這個「勤快」習慣可能對健康不利。睡眠中，人體會排出汗液和代謝物。

若立即疊被，這些濕氣和皮屑會被捂在裏面，為微生物繁殖創造了溫床，時間久了可能影響健康。

建議：起床後，不妨先把被子貼身一面朝外翻過來，攤開晾置十幾分鍾，讓殘留的濕氣充分散發後再疊，或者乾脆平鋪開來。每周選一個午間，把被子拿到陽光下曬一曬。④



4. 洗澡偷個懶：每周2-3次，對皮膚反而更好

從寒冷室外回到溫暖室內，洗個熱水澡固然舒服，但浙江省中醫醫院童霄娟醫生提醒，降溫後應適當減少洗澡頻率，體質偏弱的人群更需注意。

過熱的水和過度清潔會洗去皮膚表面的皮脂膜，導致乾燥、瘙癢甚至皮炎。洗澡後體表溫度驟降，也可能短暫影響免疫力，增加感冒等風險。⑤

建議：冬季可調整為每周洗澡2-3次，水溫控制在37℃-39℃為宜，每次不超過15分鐘。注意洗澡前後保暖，及時塗抹潤膚乳鎖住水分，並避免空腹或飽餐後立即洗澡。



5. 冬補偷個懶：不要大魚大肉，平補才是王道

「冬季進補，來年打虎」有一定道理，但進補絕非越多越好、越貴越靈。不顧自身狀況盲目大補，容易加重脾胃負擔，導致「虛不受補」，反而引發上火、積食等問題。

建議：冬季飲食應注重「營養豐富而適量，搭配均衡」。選擇山藥、南瓜、百合等性味平和的食材，可能比一味追求大魚大肉或名貴藥材更為穩妥。



6. 護膚偷個懶：別總去角質，少折騰就是護膚

冬季皮膚油脂分泌減少，屏障功能相對脆弱。過度清潔（如頻繁使用洗面奶）和去角質，會破壞這層天然保護膜，導致皮膚敏感，出現紅斑、乾癢、刺痛等症狀。⑥⑦

建議：早晨可用清水洗臉，晚上使用一次溫和潔面產品即可。避免頻繁去角質，保濕面膜每周使用2-3次即可，重點在於做好日常保濕與防曬。



7. 做飯偷個懶：冬天多吃大燉菜，暖身又營養

天氣寒冷時，做菜不妨把「爆炒」暫時換成「燉煮」。一鍋熱氣騰騰的燉菜，不僅能暖身，食材也通常更加多樣，有助於實現營養均衡。

燉煮屬於低溫烹飪，能最大限度地保留食物的原味與營養，不易產生有害物質，且質地軟爛，更容易被消化吸收，特別適合老人、孩子及腸胃功能較弱者。⑧

建議：多嘗試葷素搭配的燉菜，如香菇山藥燉雞、番茄燉牛腩、排骨燉豆角、蝦仁燉豆腐等。用簡單的烹飪方式，獲取更全面的溫暖與營養。



8. 打掃偷個懶：別濫用消毒劑，開窗通風更好

保持家庭環境清潔固然重要，但並不意味着需要頻繁使用消毒劑。許多消毒劑具有一定刺激性和腐蝕性，在密閉家居環境中使用，若防護或通風不足，可能對呼吸道、眼睛等造成刺激。

建議：對於無明確傳染病風險的普通家庭，日常做好通風、擦拭等常規清潔即可。僅在明確可能受到污染時，才需使用消毒劑，並應選擇刺激性較小的產品，使用後注意充分通風。⑨



這個冬天，不妨理直氣壯地「偷懶」吧！冬季養生學會「偷懶」並非懈怠，而是順應時節、善待身體的健康智慧。

