減肥｜台女3個月減掉7公斤！中醫師提醒6件事避久坐超過1小時不動

鄭小姐52歲，身高161厘米，體重68公斤，BMI值26.2，屬於體重過重，多年來除了不滿意自身的體態，更因體重沒有控制，罹患糖尿病，她嘗試過許多減重方法，也盡量縮減食物，但效果都不理想。求助中醫針藥及衛教飲食，三個月內成功減重7公斤，糖化血色素降到5.4，西醫說糖尿病獲得控制，可不必吃藥。



沒減重過的人，不知她的苦

為了體重問題，鄭小姐生理及心理都承受極大的壓力。之前試過減重膠囊，暫時抑制食慾，體重下降很快，但後續出現心悸與手抖的症狀，再加上精神不濟無法正常工作，停藥後體重不但回彈，甚至飆升超過原本的體重。也試過每天每餐「斤斤計較」，極力限縮攝取的食物，但體重只下降1至2公斤，就陷入停滯期。

中醫師提醒減肥6件事（按圖👇👇👇）

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脾虛型肥胖：久坐＋錯誤飲食

台灣台北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師李維哲指出，像鄭小姐這類體重過重的問題，常源於久坐工作型態，加上錯誤飲食習慣所造成。

從中醫觀點來看，長期久坐少動，加上過度節食，導致脾胃正常運化營養功能受到抑制，也影響腸道傳導，因此出現脹氣及排便不順症狀，符合中醫的「脾虛」證型。

而身體長期在飢餓狀態下，一遇壓力事件，就容易暴飲暴食，如鄭小姐雖然三餐皆吃得少，但常不自主於餐間吃零嘴，無意間更攝取過多的熱量及鹽分。

▼以下5個穴位有助針對不同身體部位瘦身及控制食慾！（按圖 👇👇👇）

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李維哲表示，像鄭小姐這樣的案例，需從調理脾胃著手，中藥方面選擇茯苓及白朮健脾利濕，搭配其他理氣藥，如砂仁及厚朴，恢復脾胃的氣機，並暢通腸道傳導功能。電針方面，選取胃經的穴位，像腹部的天樞、外陵穴及下肢的足三里、豐隆穴。

研究顯示，電針可促進腹部脂肪分解，也能調控飽食中樞的神經活性，藉由針藥並用，重新調整脾胃運化功能。

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減重6大衛教須知

除了中藥及電針的醫療處置外，李維哲提醒減重須注意以下衛教事項：

1. 平時減少攝取加工食物及天添加物，儘量攝取原型食物。

2. 三餐正常攝取，不過度節食或不吃。

3. 減量攝取水果，並選擇適當的種類，如選擇低GI值水果，蘋果或番石榴等。

4. 養成一周2至3次的運動習慣，強度需達流汗微喘的程度。

5. 日常或工作避免久坐超過1小時不動。

6. 睡眠需足夠，避免熬夜或睡眠時間不固定。



鄭小姐經服用中藥與電針治療三個月及衛教相關飲食宜忌，體重從68公斤降到61公斤，糖化血色素也由6.9降為5.4，西醫回診告知已可停藥，不但恢復良好體態，更改善原有的慢性病，後續中藥減量服用，也不見復胖情形，代表成功健康地瘦下來。

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