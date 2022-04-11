銀髮健康｜過度午睡是失智症徵兆？最佳時間：三點前睡15-20分鐘

長輩在電視機前打盹，或是坐在椅子上頻頻打瞌睡，這些在熟悉不過的景象，如今看在專家眼中，過度的頻繁的午睡，認為應該視為年長者早期失智的徵兆之一！



如今在國際期刊《阿茲海默症和失智症》中指出，每天頻繁打盹、午睡超過一小時，未來失智風險比沒有的年長者高出 40%。

白天打盹次數增加不是正常老化？（按圖）

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過往對於白天午睡與認知老化之間的關係並不清楚，研究人員推測其實兩者之間應該存在雙向聯繫，如今透過研究也發現，白天過度午睡警示未來罹患阿茲海默症的風險增加，而阿茲海默症同時又會加速人體衰老導致白天午睡的增加，兩者是互為惡性循環。

研究團隊追蹤1400多名年齡在74-88歲之間的年長者，為了了解受試者的午睡需求，會要求在手上配戴一種類似手錶的設備，追蹤每日從上午9點到晚上7點之間，如果有一段長時間都沒有活動就會被記錄下來，同時也關注一整天的睡眠狀況。

最終從數據上分析發現，每天至少小睡一次、或是每天午睡超過一小時以上的年長者，未來罹患阿阿茲海默症的可能性比不午睡的人高出40%。而研究作者李鵬博士指出：「研究結果不僅表明，白天過度打盹可能預示著阿茲海默症的風險升高，而且它們還表明，白天打盹的逐年增加可能是該疾病惡化或臨床進展不利的跡象。」

午睡超過兩小時會增加「認知障礙」風險

其實這樣的研究結論，與2019年一項研究結果相呼應，午睡太長真的不利於健康！先前研究提到，每天午睡不到30分鐘相比，當每天小睡兩小時會增加「認知障礙」的風險，偏偏長輩打盹、午睡看似都是很正常的事情，鮮少會有晚輩制止，但無形之中卻是增加失智風險。

過度午睡可能是顯示一個人走向認知衰退當中的線索之一，不管是家人還是醫生都應審慎評估，因為一旦真的被確診為阿茲海默症時，這時患者的午睡時間和頻率都會增加。李鵬博士認為：「這就是進入『惡性循環』。」

最佳午睡時間：應三點前睡15-20分鐘

應該關心家中長輩白天的午睡行為，觀測是不是午睡次數過多、或是增加的跡象，那什麼樣的範圍才是一個正常的午睡長度？施密特學院腦健康中心阿茲海默症診所主任理查德艾薩克森博士建議：「成年人最好將白天的午睡時間限制在下午3點以前，而且一次最多睡15到20分鐘，這樣的時間長度是能從午睡中獲得最大的恢復益處，同時也能避免減少夜間睡眠。」

雖然目前還沒有足夠的證據，釐清午睡跟失智症的因果關係，但過度的午睡是可能導致認知障礙、加速衰老，提醒家中的長輩盡量在白天保持活動，即使想睡也不要讓時間及頻率過度的頻繁。

▼年紀增長有哪些困擾？（按圖👇👇👇）

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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