全球最年長人瑞田中加子逝世 享年119歲 因愛吃這款零食享長壽？

全球最年長人瑞田中加子日前證實在福岡逝世，享年119歲。田中加子過去曾分享過自己的長壽秘訣，當中除了喜歡下棋及解數學計算題外，原來平常還喜歡吃一種看似「不太健康」的零食。

田中加子是全球最長壽人瑞。（網上圖片）

歷經日本五年號 曾稱計劃活至120歲

綜合日媒周一(25日)報道，在福岡居住的田中加子於4月19日下午在醫院去世，家屬暫未透露死因。田中加子1903年1月2日出生，歷經明治、大正、昭和、平成及令和共五個日本時代。

她並於2019年3月9日獲得健力士世界紀錄認可，正式認證為目前在世的全球最高齡老人。當時她被問及迄今為止最令她開心的事情，她答稱「就是現在」。而在她118歲生日的當天，更曾希望可健康地活到120歲。

對於長壽秘訣，她過去曾表示自己在飲食上並不挑食，不過就特別喜歡吃朱古力等，平常亦喜歡跟其他長輩下棋及解數學計算題。當中，她愛吃朱古力的興趣亦令外界猜測是否有助長壽。

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怎樣吃朱古力才健康？

事實上，儘管朱古力一直予人只是零食的形象，又似乎會跟蛀牙、肥胖等事情牽上關係，不過原來只要吃得適量，朱古力對身體的好處其實比想像中多。

1. 提升抵抗力



朱古力內的可可豆，本身所含有的可可多酚成份可提升肝功能，繼而增強抵抗力，有效預防感冒、流感等疾病。

身體的免疫力會隨着年紀增加而下降，有部分是由於基本新陳代謝變低。然而可可多酚可抑制活性氧或壞膽固醇的積聚，防止肝臟細胞老化，提升肝臟機能。肝功能好的話，身體的基本新陳代謝效率亦能得以提升，血液循環變好，就能增強免疫力。

而要更好地攝取朱古力的可可多酚，就要選取可可含更高比率的朱古力，比如是70%或以上。和其他含植物性食物的多酚相比，高可可比率的朱古力所含的多酚量是多很多的，跟紅酒相比，高可可朱古力的多酚含量就是紅酒的5倍。

以對身體健康為目標，每日進食約半塊高可可朱古力（約25克）就足夠了。為了證明每日進食半塊朱古力是不會對體重造成影響，外國曾有研究發現，即使是四星期間每日都食半塊高可可含量的朱古力，體重和BMI都沒有任何變動。

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2. 強化記憶力



可可多酚除了有效增強抵抗力以外，也能增加腦部的腦源性神經營養因子（BDNF），從而提升記憶力。愛吃朱古力的田中加子都一樣記憶力很好，除了能夠做到加減乘除的數學問題，也能記起一百多年前，小時候的記憶。

大腦掌管着記憶的部分名為「海馬體」，它會將記憶保管在大腦皮質，而BDNF就負責支援海馬體的工作。然而，BDNF是會隨着年齡增長而減少，所以年紀大的時候會變得健忘。可是，有研究發現連續4星期進食高可可朱古力能夠提升血清中的BDNF濃度，防止記憶力隨年齡增長而衰退。

此外，有美國大學的研究指，在一星期內每日進食70%的朱古力，對認知機能、記憶力、集中力等都有正面幫助。但是，可可多酚的代謝速度非常快，所以專家建議一日分開5次左右食更能維持可可多酚的功用。

3. 美肌



可可多酚本身能夠防止皮膚老化，有助美肌。一般來說，皮膚經過紫外線的照射會積聚活性氧，而正如以上提及過，可可多酚其實是很強的抗氧化物質，他能夠防止皮膚氧化，預防皺紋、色斑形成。

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4. 抗氧化



朱古力中的抗氧化營養素主要為黃酮醇，屬於多酚類植化素的一種。黃酮醇主要源自可可漿中的可可固體，同時包括兒茶素、表兒茶素及原花青素。黃酮醇具抗氧化功效，有助抑制體內自由基，同時具抗炎功效。

黑朱古力含有較多可可固體，雖然可可含量較高，所以即使與其他朱古力熱量相若，仍建議選擇黑朱古力。相反，白朱古力沒有抗氧化功效，而且含有大量糖分和飽和脂肪；而牛奶朱古力的牛奶會妨礙身體吸收抗氧化物黃酮類，應盡量少吃。

5. 抗抑鬱



朱古力含有天然抗抑鬱物質，苯乙胺及色氨酸，能刺激大腦製造血清素及多巴胺，令人感到開心及快樂，有助調節心情和緩解情緒。同時可以改善經痛，因黑朱古力可以促進血清素分泌，讓心情愉悅，減低經痛的不適感。