胃痛｜食太多都唔飽隨時係胃熱！3穴位紓解胃痛有咩要忌食？

經常喝凍飲、吃涼性食物反而會導致胃熱？有中醫師指出，這些冰涼食物吃下後有舒適的感覺，但也同時導致腸胃不適、胃痛，變成「胃熱」。但只要透過穴位與適當飲食，可以緩解相關症狀，避免導致胃潰瘍。



每天讓腸胃過度工作的話，或讓腸胃疲勞困倦，導致消化不良、胃痛等不適症狀，而造成這個現象的起因竟有可能是胃部「多餘的熱」。

▼胃熱是甚麼？（按圖看清👇👇👇）：

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國際中醫師田中友解釋，胃部會將食物當作燃料而產熱來進行消化，若接連不斷地持續這個過程，胃將漸漸變熱，而且這樣多餘的熱還會累積。若「胃熱」的狀態持續，不論怎麼吃都會覺得肚子空空，無法停止食欲，而造成暴飲暴食。另外，如果吃脂肪多、味道濃郁及甜的食物也會再惡化胃熱症狀。

胃熱患者特徵：

1. 消化能力特別好

2. 喜歡吃涼性食物或喝冷水

3. 舌苔乾又黃

4. 能出現口乾、喉嚨乾、口渴、口苦、口臭、口腔糜爛

5. 排泄出現小便短赤、大便秘結

6. 如胃部疼痛時，多有胃內糙雜感， 可能出現反胃、胃灼熱、胃潰瘍等胃病



緩解胃熱靠3穴位

若總是因過食造成腸胃不適，田中醫師也介紹了3個穴位可以幫助緩解胃部不適與胃熱。

▼緩解胃熱穴位（按圖看清👇👇👇）：

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中脘穴，功效：幫助胃部運作



肚臍正上方4寸，以食指、中指指腹輕柔按壓、揉搓即可。

梁門穴，功效：幫助消化



位於中脘穴兩旁，約3指寬；以食指、中指指腹輕柔按壓、揉搓即可。

梁門穴，功效：有助散走胃部多餘的熱



位於大拇指內側，第二趾與第三趾之間；4指握住腳掌，以大拇指指腹用力壓即可。可邊壓邊前後移動、搓揉，更進一步刺激穴道。

同場加映：8招改善胃脹氣（按圖看清👇👇👇）

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紓解胃熱靠蘋果？

田中醫師也表示，若陷入胃熱狀態，飲食應盡可能避免讓胃熱增加。

▼紓解胃熱飲食建議（按圖看清👇👇👇）：

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1. 應避免食物

辛辣溫熱、燥熱的熱性食物，如：煎、炒、炸物（薯條等）、牛排豬排、桂皮、生薑、蔥、洋蔥、羊肉等。

2. 應多吃蘋果

蘋果有消除胃熱，幫助消化的效果，若更進一步將其磨成蘋果泥，對虛弱的腸胃將更加友善。蘋果性平，能生津解毒、益氣和胃，也是適合胃食道逆流患者食用的水果。搭配溫開水促進果膠膨脹，能達到改善腸胃不適的效果。

蘋果的蘋果酸富含鞣質及17種胺基酸，可以幫助消化，穩定血糖；其果膠更可以減少腸內壞菌，幫助繁殖好菌，幫助排毒。

不過建議一天不要吃超過一個手掌的量，食用過多仍容易上火，而且纖維較多不易消化。

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