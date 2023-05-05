春夏養生｜氣溫轉暖身體痠痛皮膚搔癢？季節交替必知5大養生習慣

通常在穀雨之後，漸漸邁向夏天，較不會出現春天乍暖還寒的狀況。



但在雨水增多、氣溫轉暖的環境下，使得濕邪和熱邪同時威脅著健康，一旦侵入體內，不僅會影響脾胃運作，還會依據濕、熱停留位置的不同，出現身體痠痛，或是皮膚搔癢等問題。如果未能妥善處理，病情甚至會綿延至夏季，千萬得要好好防範。

春夏交際養生5習慣（按圖👇👇👇）

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健康之道：調養脾胃、去除濕氣

春夏交際最該重視「脾胃」的調養。以中醫理論而言，春天屬於肝氣升發的季節，但當春季肝木過旺容易剋脾土，當脾土無法生金，會抑制脾胃功能，導致食慾變差，也增加了感冒、過敏等疾患的發生。

穀雨節氣後降雨量增多，外在濕氣加重。而脾主運化水濕，一旦脾失健運，外在過多的濕氣就會堆積在體內，讓人容易覺得疲累、頭暈頭重、噁心想吐、全身痠痛或水腫。

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簡易5方法告別虛累累

1. 在飲食上要避開生冷寒涼食物與甜食

2. 並且減少久坐避免傷脾氣

3. 可打開除濕機去除環境濕度

4. 簡單的藥膳食補

5. 穴道按摩做保健



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薏米山藥粥

食材：薏米30g、小100g、山藥適量、水1000c.c.

做法：將薏米先洗淨，再浸泡一夜後，濾水取出。加入小米與水一同入鍋，用大火烹煮。沸騰後，轉小火續煮，並加入切塊山藥，熬煮1小時左右即可。起鍋前，可加入些許鹽巴或冰糖調味。

陰陵泉穴

取穴：位於小腿內側，脛骨內側髁後下方凹陷處。

效用：陰陵泉穴是足太陰脾經的合穴，具有健脾利濕之功。除了直接按壓該穴外，也可沿脛骨內側將脾經穴位由下往上拍打或輕刮，能夠強化濕氣代謝。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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