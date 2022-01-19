癌症飲食｜抗癌治療期間要避6類食物　加工肉類醃魚芽菜不宜吃

癌友在抗癌期間，有重重關卡要面對，所以癌友必需要有良好的體力才能抗癌。但癌症本身及進行的治療都會使身體的免疫系統變弱，進而影響身體抵抗病菌還有微生物的能力，因此在飲食上就要更小心。
在採買食物、準備餐點及在外用餐都要特別謹慎小心，如果接觸到病菌或微生物可能會發生嚴重的感染。
癌友治療期間 應該避免這6類食物（按圖👇👇👇）
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1. 生食和未完全煮熟的肉類、魚類、貝類、家禽類、蛋類、肉類加工品（熱狗、煙肉、香腸）等。
2. 沒有經過低溫殺菌的牛奶、奶類製品（芝士、乳酪等）。
3. 所有醃製產品，含：燻魚、醃魚。
4. 沒洗乾淨、發霉的、生的蔬菜、芽菜（苜蓿芽、綠豆芽、黃豆芽）、未去皮的水果
5. 市售未經過低溫殺菌的果汁、蔬菜汁、蜂蜜。
6. 所有的發霉、過期食品
除了避免食用上述的這些食物，飲食建議都以熟食為主。也要注意個人衛生，在用餐前、如廁後、倒垃圾等等狀況，要記得要洗手。
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參考資料來源：財團法人癌症希望基金會
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