新冠肺炎｜新冠康復者最常出現2大後遺症！每5個康復者就有一個

隨著疫情愈來愈長，到底染疫後康復，病毒對於身體有什麼影響，如今透過研究更能清楚明瞭，根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新發表研究，康復中的成年人，多達五分之一的人至少經歷過一種「長期新冠」的症狀。



年紀愈大發生後遺症機率愈高

新冠肺炎後遺症又被稱作「長期新冠」（Long Covid），在急性感染過後即使康復，或多或少身體還會有些不舒服，但不一定每個康復者都有此現象。

Omicron確診者，或有以下9項後遺症：（按圖了解）

+ 10

相關文章：Omicron｜確診後遺症「疲勞」最常見？別輕視 或可威脅長者性命

從世界衛生組織估計，長期新冠症狀發生頻率約10%- 20%，美國CDC研究人員近期則是針對2020年3月至2021年11月期間檢測呈陽性的350,000多人醫療記錄進行分析，結果發現65歲以下康復者中，每5個人中就有1人，有至少一種長期後遺症；當年齡上升至65歲時，頻率變成每4人中就有1人。

後遺症最常見兩大問題

CDC 認為這些發現與國際上幾項大型研究結果一致，表明約 20%–30% 康復會出現長期新冠，無論患者年齡，最常出現的後遺症是：

- 呼吸道問題

- 肌肉骨骼疼痛



尤其未來出現呼吸道、肺栓塞等肺部疾病風險，是未感染者兩倍，若是以年齡來看，與年輕人相比65歲以上長者發生腎衰竭、神經系統問題和大多數心理健康狀況的風險更大。

台北醫學大學護理學系教授蔡佩珊提到：「長新冠牽涉心血管、血液、腸胃、腎臟、心理、代謝、肌肉骨骼、神經及肺部等多重器官，是複雜與表現型態多元的症狀，持續時間從病癒後數週到數月之久，多數的患者併有疲憊的症狀。」這些慢性的症狀對於新冠肺炎存活者產生嚴重的生活困擾，且可能干擾患者在家庭與工作、學業上所扮演的角色功能。

美國積極推動民眾對於長期新冠認知

另外一項蘇格蘭最新研究，指出對於進入中重症個案，可能對器官造成長期損害，約有八分之一患者出現心肌炎，進行此項研究的心臟病學教授科林·貝瑞（Colin Berry）表示：「COVID-19 是一種多系統疾病，研究表明在初次住院後掃描、血液檢查，可以看到心臟、肺和腎臟的損傷。」

研究作者最後總結，認為長期新冠可能影響患者的勞動力表現、社會經濟造成影響，建議「定期對新冠患者康復後的狀況、進行例行評估。因此，防範長期新冠後遺症也是重要的一環，上個月美國總統拜登（Joe Biden）公佈了《長期冠狀病毒病的國家研究行動計劃》，其中最重要的一點是，提高民眾對長期新冠的認識。

5大食材提升免疫（按圖👇👇👇）

+ 7

相關文章：Omicron｜營養師教3方法避免病毒上身！多吃5大食材提升免疫力

目前台灣內對於康復者後續的照顧，除了患者回歸到本身救治的醫院外，台健保署也在去年開辦，「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，只要是解除隔離後6個月內的康復者，可以在此門診掛號，減少需要不同科別掛號就醫的困擾。

照護期間主要是針對康復者日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理及及營養狀態進行調整，隨著台灣確診人數攀升下，若民眾染疫後康復狀況不如預期，也可以儘早尋求專業醫師的幫助。

延伸閱讀：

COVID-19／我有新冠後遺症怎麼辦？該怎麼診斷、掛哪科一次懂

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」