關節痛｜65歲做膝關節置換手術太早？越年長風險越低　2類人不宜

根據一項研究提到，80歲以上患有膝關節疼痛的人群中越來越多，因此做過膝關節置換手術的人也越來越普遍，但手術對他們來說，並不會像以往認知的危險該研究針對接受膝關節置換手術的老年人，人數有的超過170萬人，而研究對象最年長的膝關節置換患者是高齡96歲的老人。



年輕族群的膝蓋零件磨損風險 比老年人更高

研究人員分析了超過170萬65歲及以上的新膝蓋患者的醫療索賠數據。並將80歲及以上人群的併發症發生率與65至79歲患者的併發症發生率進行了比較。

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研究結果發現，兩個年齡組在手術後90天內發生併發症，例如肺炎和其他感染症的風險差不多；但80歲及以上的人在2年後和另一組相比，植體相關併發症的發生率比較低，例如：侵蝕、感染、植體失敗、機械鬆動等狀況。紐約市紐約州立大學下州分校的醫學生研究作者Priscilla Varghese表示，這可以是因為年輕族群的生活比較活躍，所以他們的膝蓋零件磨損的風險更高。

Priscilla Varghese進一步說明，他在夏季研究計劃期間，於布魯克林的邁蒙尼德醫療中心進行了這項研究。對於80歲及以上的人來說，膝關節置換手術的風險非常低，而且他們可能會在術後大幅減緩疼痛，整體而言是非常有益的。研究者預估未來老年人在做膝關節置換手術前得到的診斷建議將有改變，特別是在風險評估和益處方面，同時預估該發現也將影響更多老年人改變對於膝關節置換手術的看法。

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關節置換手術非老年患者的唯一選擇 應視健康狀況搭配治療辦法

不過，Priscilla Varghese也指出，關節置換手術並不是老年患者的唯一選擇，包括減肥或類固醇注射等其他治療方法，也可能對磨損的膝蓋有所幫助，但膝蓋疼痛通常不會自行好轉。

Thomas Fleeter博士也表示，並非每個80歲以上的人都適合進行膝關節置換術。如果超重並且有其他預先存在的健康狀況，那麼膝關節置換手術的風險可能太高。所以，年齡並不是可否施作膝關節置換術的關鍵，重點在其他的決定因素上。

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